W skrócie Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przybył do Petersburga na oficjalną wizytę, podczas której zaplanowano jego spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem.

Podczas wizyty ma zostać omówiona sytuacja związana z wojną USA i Izraela z Iranem, bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormuz oraz zawieszenie broni obowiązujące od 8 kwietnia.

Minister Aragczi przekazał, że wcześniejsze negocjacje z delegacją amerykańską nie przyniosły porozumienia z powodu "wygórowanych żądań" USA, po czym przeprowadzono konsultacje w Pakistanie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjskie MSZ potwierdziło "wizytę Aragcziego w Rosji w celu przeprowadzenia negocjacji". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że rosyjski prezydent Władimir Putin ma zaplanowane spotkanie z irańskim ministrem. Teheran stwierdził, że Aragczi ma spotkać się również ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

- Z powodu wojny mieliśmy przerwę w naszych spotkaniach ze stroną rosyjską - stwierdził Aragczi po wylądowaniu na lotnisku w Petersburgu.

- Dzisiejsze spotkanie będzie dobrą okazją do omówienia rozwoju sytuacji wojennej. Jestem przekonany, że te konsultacje i koordynacja działań między oboma krajami w tym zakresie będą miały szczególne znaczenie - dodał irański minister.

Agencje przypominają, że porozumienie strategiczne Rosji i Iranu z 2025 roku nie obejmuje zobowiązania do wzajemnej obrony. Gdy USA i Izrael przez blisko dwa tygodnie bombardowały cele w Iranie w czerwcu 2025 r., Rosja i drugi kluczowy sojusznik Teheranu - Chiny, ograniczyły się do reakcji dyplomatycznych.

Irański minister o negocjacjach z USA. "Wygórowane żądania"

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przyleciał w niedzielę z Omanu do Pakistanu, ale - jak poinformowały władze pakistańskie - do spodziewanych negocjacji pokojowych z delegacją amerykańską nie doszło.

- Pomimo postępu, poprzednie negocjacje nie osiągnęły zamierzonych celów z powodu podejścia Amerykanów, ich wygórowanych żądań i błędnego podejścia. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie konsultacji z naszymi przyjaciółmi w Pakistanie, aby przeanalizować aktualną sytuację - stwierdził Aragczi.

- Podróż do Islamabadu przebiegła bardzo pomyślnie, odbyły się dobre konsultacje, w trakcie których przeanalizowano to, co się wydarzyło i na jakich warunkach negocjacje mogłyby być kontynuowane - dodał.

