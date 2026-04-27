Irański minister przyleciał do Rosji, spotka się z Putinem, "dobra okazja"
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przybył w poniedziałek rano do Petersburga. Program jego oficjalnej wizyty w Rosji przewiduje spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem i szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem - poinformowała agencja IRNA. Przedstawiciele obu krajów mają rozmawiać m.in. na temat konfliktu z Izraelem i USA.
W skrócie
- Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przybył do Petersburga na oficjalną wizytę, podczas której zaplanowano jego spotkanie z prezydentem Władimirem Putinem.
- Podczas wizyty ma zostać omówiona sytuacja związana z wojną USA i Izraela z Iranem, bezpieczeństwo żeglugi w cieśninie Ormuz oraz zawieszenie broni obowiązujące od 8 kwietnia.
- Minister Aragczi przekazał, że wcześniejsze negocjacje z delegacją amerykańską nie przyniosły porozumienia z powodu "wygórowanych żądań" USA, po czym przeprowadzono konsultacje w Pakistanie.
Wcześniej informowano, że podczas wizyty w Rosji szef irańskiej dyplomacji planuje omówić kwestie zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, a także bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz oraz Zatoce Perskiej. Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni.
Rosyjskie MSZ potwierdziło "wizytę Aragcziego w Rosji w celu przeprowadzenia negocjacji". Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że rosyjski prezydent Władimir Putin ma zaplanowane spotkanie z irańskim ministrem. Teheran stwierdził, że Aragczi ma spotkać się również ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.
- Z powodu wojny mieliśmy przerwę w naszych spotkaniach ze stroną rosyjską - stwierdził Aragczi po wylądowaniu na lotnisku w Petersburgu.
- Dzisiejsze spotkanie będzie dobrą okazją do omówienia rozwoju sytuacji wojennej. Jestem przekonany, że te konsultacje i koordynacja działań między oboma krajami w tym zakresie będą miały szczególne znaczenie - dodał irański minister.
Agencje przypominają, że porozumienie strategiczne Rosji i Iranu z 2025 roku nie obejmuje zobowiązania do wzajemnej obrony. Gdy USA i Izrael przez blisko dwa tygodnie bombardowały cele w Iranie w czerwcu 2025 r., Rosja i drugi kluczowy sojusznik Teheranu - Chiny, ograniczyły się do reakcji dyplomatycznych.
Irański minister o negocjacjach z USA. "Wygórowane żądania"
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi przyleciał w niedzielę z Omanu do Pakistanu, ale - jak poinformowały władze pakistańskie - do spodziewanych negocjacji pokojowych z delegacją amerykańską nie doszło.
- Pomimo postępu, poprzednie negocjacje nie osiągnęły zamierzonych celów z powodu podejścia Amerykanów, ich wygórowanych żądań i błędnego podejścia. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie konsultacji z naszymi przyjaciółmi w Pakistanie, aby przeanalizować aktualną sytuację - stwierdził Aragczi.
- Podróż do Islamabadu przebiegła bardzo pomyślnie, odbyły się dobre konsultacje, w trakcie których przeanalizowano to, co się wydarzyło i na jakich warunkach negocjacje mogłyby być kontynuowane - dodał.