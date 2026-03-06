W skrócie Azerskie służby specjalne poinformowały o udaremnieniu serii zamachów terrorystycznych, za które odpowiadać miał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

W ramach operacji zatrzymano obywateli Iranu oraz Azerbejdżanu i zabezpieczono niemal 10 kg materiału wybuchowego C-4 w dwóch dzielnicach.

Cztery osoby uznano winnymi i skazano na kary od sześciu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności.

Media w Azerbejdżanie informują, że celem terrorystów miały być m.in. rurociąg łączący Baku, stolicę Gruzji Tbillisi i tureckie miast Ceyhan, izraelska ambasada w Baku, synagoga aszkenazyjska oraz przywódca społeczności Żydów Górskich.

W wyniku operacji służby zabezpieczyły m.in. ponad dziewięć kilogramów materiału wybuchowego C-4: 7,73 kilogramów materiałów wybuchowych w dzielnicy Szykow, a kolejne 1,28 kilograma w dzielnicy Karadach.

Azerskie służby specjalne przekazały, że za organizacją operacji terrorystycznej stał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, którego członkowie współpracowali z Azerami podczas przygotowań do zamachów.

Azerski portal Report informuje, że w ramach operacji służb zatrzymano kilka osób. Dwóch obywateli Iranu i jeden Azer mieli współpracować przy przemycie materiałów wybuchowych do Azerbejdżanu.

Dwoje innych obywateli Azerbejdżanu usłyszało zarzuty przygotowań do zabójstwa osoby publicznej, a kolejna osoba została zatrzymana pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i materiałów wybuchowych.

Za całą operacją miał stać oficer wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej pułkownik Ali Asgar Bordbar Sheramini. W sumie azerskie władze wydały międzynarodowe nakazy aresztowania wobec czterech obywateli Iranu.

W związku z planowanymi zamachami pierwsze cztery osoby zostały już uznane winnymi i skazane na kary od sześciu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności.

