Irańscy zamachowcy zatrzymani w ostatniej chwili. Baku potwierdza

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Azerskie służby specjalne poinformowały w piątek o udaremnieniu serii zamachów terrorystycznych, za organizacją których stać miał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. W ramach operacji służb zatrzymano obywateli Iranu oraz Azerbejdżanu.

Azerski policjant w kurtce i czapce stojący tyłem
Azerska policja (zdj. ilustracyjne)AZIZ KARIMOV Getty Images

W skrócie

  • Azerskie służby specjalne poinformowały o udaremnieniu serii zamachów terrorystycznych, za które odpowiadać miał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
  • W ramach operacji zatrzymano obywateli Iranu oraz Azerbejdżanu i zabezpieczono niemal 10 kg materiału wybuchowego C-4 w dwóch dzielnicach.
  • Cztery osoby uznano winnymi i skazano na kary od sześciu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności.
Media w Azerbejdżanie informują, że celem terrorystów miały być m.in. rurociąg łączący Baku, stolicę Gruzji Tbillisi i tureckie miast Ceyhan, izraelska ambasada w Baku, synagoga aszkenazyjska oraz przywódca społeczności Żydów Górskich. 

W wyniku operacji służby zabezpieczyły m.in. ponad dziewięć kilogramów materiału wybuchowego C-4: 7,73 kilogramów materiałów wybuchowych w dzielnicy Szykow, a kolejne 1,28 kilograma w dzielnicy Karadach.

    Azerskie służby specjalne przekazały, że za organizacją operacji terrorystycznej stał irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, którego członkowie współpracowali z Azerami podczas przygotowań do zamachów.

    Azerbejdżan. Służby udaremniły serię zamachów terrorystycznych

    Azerski portal Report informuje, że w ramach operacji służb zatrzymano kilka osób. Dwóch obywateli Iranu i jeden Azer mieli współpracować przy przemycie materiałów wybuchowych do Azerbejdżanu.

    Dwoje innych obywateli Azerbejdżanu usłyszało zarzuty przygotowań do zabójstwa osoby publicznej, a kolejna osoba została zatrzymana pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i materiałów wybuchowych.

    Za całą operacją miał stać oficer wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej pułkownik Ali Asgar Bordbar Sheramini. W sumie azerskie władze wydały międzynarodowe nakazy aresztowania wobec czterech obywateli Iranu.

    W związku z planowanymi zamachami pierwsze cztery osoby zostały już uznane winnymi i skazane na kary od sześciu miesięcy do sześciu lat pozbawienia wolności.

    Źródło: Report.az

