Iran zamyka część cieśniny Ormuz. Z uwagi na "środki ostrożności"

Jak tłumaczy agencja AFP, Iran zadecydował o zamknięciu części strategicznej cieśniny Ormuz, a swoją decyzję umotywował "względami bezpieczeństwa".

W tym samym czasie Gwardia Rewolucyjna prowadzi w regionie ćwiczenia wojskowe. Dziennikarz irańskiej telewizji państwowej, obecny w pobliżu miejsca ćwiczeń, wskazał, że to właśnie z ich powodu część cieśniny wymaga zamknięcia.

Ćwiczenia wojskowe rozpoczęły się we wtorek, a do ich przeprowadzania wykorzystywana jest ostra amunicja. Rakiety uderzyły w wytypowane cele w cieśninie Ormuz. Nie jest jasne, jak długo potrwa zamknięcie tego odcinka.

Deklaracja co do zamknięcia części cieśniny Ormuz pokryła się w czasie z doniesieniami o rozpoczęciu w Genewie drugiej rundy rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O wszczęciu negocjacji agencja Reutera informowała przed godz. 11 czasu polskiego.

Agencja AFP wskazała następnie, że w trakcie rozmów najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, odniósł się do sprawy amerykańskich okrętów, które Donald Trump wysłał w rejon Bliskiego i Środkowego Wschodu.

- Ciągle słyszymy, że oni (Amerykanie) wysłali okręt wojenny w kierunku Iranu. Okręt wojenny to z pewnością niebezpieczna broń, ale jeszcze groźniejsza jest broń zdolna ją zatopić - powiedział Chamenei.

Amerykanie zwiększają zaangażowanie na Bliskim Wschodzie

Słowa irańskiego przywódcy stanowią nawiązanie do działań USA, które zwiększają zaangażowanie na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Amerykańska stacja CNN relacjonowała w poniedziałek, że USA gromadziły kolejne siły powietrzne i morskie w regionie Bliskiego i Środkowego Wschodu przed zaplanowanymi na wtorek rozmowami.

Stacja informowała, że Amerykanie zadecydowali m.in. o wysłaniu na to terytorium tankowców oraz myśliwców, które wcześniej stacjonowały w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo Amerykanie mieli przenosić na Bliski i Środkowy Wschód kolejne systemy obrony powietrznej. Kilka jednostek rozlokowanych w regionie, które miały być poddane rotacji w najbliższych tygodniach, otrzymało rozkaz dłuższego pozostania na miejscu.

W piątek wiele myśliwców otrzymało pozwolenie na wlot w przestrzeń powietrzną Jordanii. CNN podała, że od 25 stycznia w jordańskiej bazie lotniczej Muwaffaq Salti stacjonuje 12 amerykańskich samolotów myśliwskich F-15.

Agencja Associated Press relacjonowała w tym czasie natomiast, że rozkaz wypłynięcia na Bliski Wschód otrzymała jednostka USS Gerald Ford, największy i najnowocześniejszy lotniskowiec na świecie. Jeszcze wcześniej na miejsce dotarł lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraz z trzema niszczycielami.

