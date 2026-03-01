Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy mogą wystrzelić

Dawid Serafin

Iran zamknął Cieśninę Ormuz, jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych na świecie. Tą strategiczną drogą morską przepływa codziennie nawet 17-20 milionów baryłek ropy. To ponad 20 proc. całego globalnego zapotrzebowania. Blokada może przełożyć się na wzrost cen na stacjach paliw.

Tankowiec płynący po spokojnych wodach, na pierwszym planie ptak unoszący się na powierzchni morza, w rogu widoczna mapa z licznymi oznaczeniami wskazującymi pozycje statków w regionie.
Cieśnina Ormuz została zablokowana przez IranWitold Skrzypczak/ReporterEast News

Zamknięcie cieśniny to odpowiedź Iranu na atak Stanów Zjednoczonych i Izraela, w wyniku którego zginął m.in. przywódca kraju ajatollah Ali Chamenei.

Dlaczego Cieśnina Ormuz jest ważna?

Cieśnina Ormuz to przesmyk, w najwęższym miejscu mający 33 km szerokości, umożliwiający żeglugę pomiędzy Zatoką Perską a Zatoką Omańską, z której można wypłynąć na Morze Arabskie a dalej na Ocean Indyjski. Stanowi ona jedyną morską trasę dla tankowców transportujących ropę z Iraku, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu czy Iranu. Tą drogą także Kuwejt wysyła swój gaz ziemny.

Tymczasem statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irańskich Strażników Rewolucji, którzy ostrzegali, że nie mogą one przepływać przez ten obszar.

"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz" - głosił komunikat.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na tydzień przed sobotnim atakiem Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran przeprowadził manewry morskie, testujące możliwości zablokowania cieśniny. Iran całkowicie wstrzymał wówczas ruch na jej wodach na kilka godzin.

Mapa ruchu statków wokół cieśniny Ormuz z dużą liczbą symboli statków oznaczonych kolorowymi trójkątami i kółkami; widoczne są porty, miasta oraz szczegółowe oznaczenia pozycji statku HAMD, a także zróżnicowane gęstości ruchu wodnego w poszczególnych o...
Tak wyglądał ruch statków w Cieśninie Ormuz w sobotę przed południemmarinetraffic.commateriał zewnętrzny

"Dla nas ten surowiec byłby droższy"

- Konsekwencją zamknięcia jedynego z najważniejszy akwenów światowego handlu ropą naftową drogą morską byłby drastyczny wzrost ceny surowca na światowych rynkach - mówił kilka dni temu w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Łukasz Wyszyński, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej.

Ekspert dodawał, że blokada cieśniny odbiłaby się także na Polsce. - Dla nas ten surowiec byłby droższy - powiedział.

Według ekspertów, całkowita blokada cieśniny mogłaby podnieść ceny nawet do 120 dolarów za baryłkę, a to natomiast może przełożyć się na wzrost cen paliw na polskich stacjach.

    "Warto sobie prześledzić dzisiejsze nerwowe doniesienia na temat Cieśniny Ormuz, możliwych cen ropy, gazu i paliw oraz wielkiej niepewności surowcowej, jaką wywołał atak na Iran. Naprawdę, warto prześledzić to wszystko i przypomnieć sobie, że Unia Europejska importuje 90 proc. zużywanego gazu i 97 proc. zużywanej ropy oraz paliw" - napisał na portalu X Jakub Wiech redaktor naczelny serwisu Energetyka24.pl

    "Ściągamy te surowce także z państw Zatoki Perskiej, ale taka zależności importowa sprawia, że jesteśmy ekstremalnie wrażliwi na jakikolwiek kryzys, bo np. zakłócenia dostaw nośników energii do Azji mogą od razu podbić ich ceny w Europie" - dodał.

    Co z cenami paliwa w Polsce?

    Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, ocenia, że rynek ropy stoi przed największym szokiem podażowym od lat. Pierwsze weekendowe notowania wskazują na 10-proc. wzrosty. To oznaczać może, że za baryłkę będzie trzeba zapłacić ok. 75 dolarów.

    - Jeśli Iran faktycznie zacznie atakować tankowce lub zablokuje ten szlak, cena ropy może błyskawicznie przebić barierę 100 dolarów. Taki scenariusz mógłby z kolei zbliżyć ceny na stacjach nawet do poziomu 6,5 - 7 zł za litr. Niemniej nie powinniśmy oczekiwać powtórki z 2022 r., kiedy Rosja napadła na Ukrainę i cena benzyny skoczyła do zakresu nawet 7-8 zł za litr - zaznaczył ekspert w swoim internetowym wpisie.

    Z kolei po ataku na Iran Orlen opublikował komunikat, w którym informuje, że "na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie oraz jej potencjalne konsekwencje dla globalnych rynków surowców energetycznych". Spółka podkreśliła, że do rafinerii należących do Orlenu ropa trafia z różnych kierunków m.in. z regionu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej i Zachodniej oraz Skandynawii.

    Prof. Jarząbek po ataku USA na Iran: Powinniśmy się spodziewać poważniejszej konfrontacjiPolsat News

