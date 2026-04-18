W skrócie Iran oświadczył, że nie pójdzie na żaden kompromis w negocjacjach z USA i będzie bronić swoich interesów.

Władze Iranu ogłosiły ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz i zwiększenie kontroli nad ruchem morskim, wskazując na winę Stanów Zjednoczonych za obecny stan rzeczy.

Stany Zjednoczone rozważają przedłużenie zawieszenia broni, a prezydent Donald Trump podkreślił, że "Iran nie może szantażować USA".

Najwyższa irańska instytucja bezpieczeństwa poinformowała, że Iran nie odblokuje cieśniny Ormuz, dopóki wojna nie zostanie definitywnie zakończona i nie zapanuje pokój w regionie - podały media państwowe, na które powołuje się agencja Reutera.

Iran przegląda "nowe propozycje" USA

"W ostatnich dniach, przy obecności dowódcy pakistańskiej armii w Teheranie, jako pośrednika i mediatora w negocjacjach, Amerykanie przedstawili nowe propozycje, które Islamska Republika Iranu obecnie analizuje i na które jeszcze nie odpowiedziała" - podano w oświadczeniu.

Jak dodają przedstawiciele irańskiej obrony, ich delegacja "nie zgodzi się nawet na najmniejsze kompromisy, wycofanie się czy łagodzenie napięcia, i będzie bronić z całych sił interesów narodu irańskiego".

W sobotę Iran ogłosił zaostrzenie kontroli nad ruchem w cieśninie Ormuz. Ostrzegł marynarzy, że trasa - kluczowa dla transportu paliw - została ponownie zamknięta po tym, jak mimo piątkowej decyzji o jej otwarciu Stany Zjednoczone nie przestały blokować irańskich portów.

Teheran twierdzi, że postawa USA narusza warunki zawieszenia broni. Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei zagroził zdolnościami marynarki wojennej do zadania wrogom "nowej, gorzkiej porażki".

Według agencji Reutera co najmniej dwa statki zgłosiły, że otwarto do nich ogień podczas próby przepłynięcia szlakiem wodnym w regionie.

Jeden z nich pływa pod indyjską banderą, wobec czego Indie miały wezwać ambasadora Iranu na rozmowy w tej sprawie.

Trump: Iran nie może szantażować USA

Stany Zjednoczone rozważają, czy przedłużyć zawieszenie broni z Iranem. Prezydent Donald Trump podkreślił, że prowadzone są "bardzo dobre rozmowy", ale blokada cieśniny Ormuz stoi im na przeszkodzie.

Jak stwierdził Trump, "Iran nie może szantażować USA". Mimo to źródła z bezpieczeństwa żeglugi morskiej donoszą, że irańska marynarka konsekwentnie wysyła ostrzeżenia załogom statków, kierujących się z lub do Zatoki Perskiej, informując o zakazie przepływu.

Źródła: Reuters, AFP

