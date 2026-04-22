Irańska marynarka wojenna przejęła dwa statki, twierdząc, że naruszyły one prawo żeglugi morskiej. Wskazano, że jednostki "działały bez wymaganej autoryzacji i manipulowały systemami nawigacyjnymi", co zdaniem Irańczyków miało zagrażać bezpieczeństwu morskiemu.

W oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że statki to MSC Francesca i Epaminodes.

Bliski Wschód. Seria ataków na statki. Iran trzyma blokadę cieśniny Ormuz

Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) poinformowała wcześniej w środę, że co najmniej trzy statki zostały zaatakowane na wodach Bliskiego Wschodu.

Iran wstrzymał swobodny ruch w cieśninie Ormuz - najpierw za atak ze strony Izraela i USA, następnie za amerykańską blokadę irańskich portów, która trwała mimo tymczasowego zawieszenia broni między stronami wojny.

Pierwszy ze statków, o których informowała brytyjska agencja, pływał pod banderą Liberii. Kolejny to grecki kontenerowiec - również ostrzelany. Natomiast trzeci podlegał Panamie.

Kapitan greckiego statku poinformował, że przed incydentem nie nawiązano z nim żadnego kontaktu radiowego i że jednostka została początkowo poinformowana o pozwoleniu na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz.

Zandberg w "Graffiti" o protestach w szpitalach: Wygaszanie publicznej ochrony zdrowia Polsat News