Iran zaatakował w pobliżu Zatoki Perskiej. Abordaż dwóch statków
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że przejął dwa statki i skierował je na irańskie wody terytorialne - podała agencja Reutera, powołując się na media państwowe Iranu. Wcześniej informowano z kolei o ostrzelaniu co najmniej trzech kontenerowców w rejonie Bliskiego Wschodu. Według brytyjskiej agencji żeglugi UKMTO kapitanowie dwóch z nich nie zostali ostrzeżeni.
Irańska marynarka wojenna przejęła dwa statki, twierdząc, że naruszyły one prawo żeglugi morskiej. Wskazano, że jednostki "działały bez wymaganej autoryzacji i manipulowały systemami nawigacyjnymi", co zdaniem Irańczyków miało zagrażać bezpieczeństwu morskiemu.
W oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że statki to MSC Francesca i Epaminodes.
Bliski Wschód. Seria ataków na statki. Iran trzyma blokadę cieśniny Ormuz
Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) poinformowała wcześniej w środę, że co najmniej trzy statki zostały zaatakowane na wodach Bliskiego Wschodu.
Iran wstrzymał swobodny ruch w cieśninie Ormuz - najpierw za atak ze strony Izraela i USA, następnie za amerykańską blokadę irańskich portów, która trwała mimo tymczasowego zawieszenia broni między stronami wojny.
Pierwszy ze statków, o których informowała brytyjska agencja, pływał pod banderą Liberii. Kolejny to grecki kontenerowiec - również ostrzelany. Natomiast trzeci podlegał Panamie.
Kapitan greckiego statku poinformował, że przed incydentem nie nawiązano z nim żadnego kontaktu radiowego i że jednostka została początkowo poinformowana o pozwoleniu na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz.
