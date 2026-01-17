Według najwyższego przywódcy Iranu ajtahollaha Ali Chameneiego antyreżimowe protesty w Iranie, wybuchły wskutek "amerykańskiego spisku".

- Celem Ameryki jest połknąć Iran. Celem jest wepchnięcie Iranu pod militarną, polityczną i ekonomiczną dominację - mówił do tłumu w Teheranie Chamenei podczas odprawiania obrządków religijnych.

- Najnowsze antyirańskie podżegactwo różniło się tym, że prezydent USA był w nie osobiście zaangażowany - dodał ajatollah.

Tysiące zabitych w Iranie. Ali Chamenei obwinił USA i Izrael

Według telewizji CBS News liczba ofiar w trwających od dwóch tygodni antyreżimowych protestach w Iranie mogła wynieść od 12 do 20 tys. Agencja informacyjna Human Rights Activists News Agency przekazała, że potwierdzono śmierć co najmniej 3090 osób, z czego 2885 to protestujący.

Choć protesty zostały brutalnie spacyfikowane przez reżimowe służby, Chamenei w całości obarcza odpowiedzialnością siły zewnętrzne. - Ci, którzy są związani z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi spowodowali ogromne zniszczenia i zabili kilka tysięcy osób - powiedział ajatollah.

- Nie damy wciągnąć kraju w wojnę, ale nie dopuścimy tutejszym lub międzynarodowym kryminalistom chodzić bezkarnie - zapowiedział Ali Chamenei cytowany przez agencję Reuters.

Irańczycy bez dostępu do pieniędzy. Reżim odblokował SMS-y

Iran w dużej mierze pozostaje odcięty od świata. Od 8 stycznia w kraju nie działa internet, jednak według źródeł agencji dpa reżim odblokował w sobotę możliwość przesyłania SMS-ów.

Wiadomości tekstowe nie tylko mają umożliwić Irańczykom komunikację, ale też przywrócić dostęp do rachunków bankowych. W wyniku blokady utracili bowiem możliwość korzystania z obowiązkowego uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Działać ma także intranet - blokada internetu obejmuje wyłącznie połączenia z serwerami zlokalizowanymi poza Iranem. Przywrócenie możliwości korzystania z SMS-ów nie dotyczy komunikacji z numerami zagranicznymi.

Interwencji USA w Iranie nie będzie? "Prezydent odłożył plan na półkę"

W środę prezydent Trump powiedział dziennikarzom zgromadzonym w Gabinecie Owalnym, że według informacji, które otrzymał, egzekucje w Iranie zostały wstrzymane.

- Powiedziano nam, że zabijanie w Iranie wyhamowuje, zostało zatrzymane, wyhamowuje. Nie ma planów egzekucji - powiedział prezydent, powołując się na "solidne autorytety".

W czwartek władze Iranu poinformowały, że nie zamierzają przeprowadzać egzekucji na Erfanie Soltanim, 26-letnim aktywiście zaangażowanym w protesty. Zaledwie dzień po jego aresztowaniu reżim miał wydać karę śmierci, ale zmienił decyzję.

Według Mohamada Bazziego, dyrektora Centrum Badań nad Bliskim Wschodem na Uniwersytecie Nowojorskim, wypowiedzi Donalda Trumpa i decyzja irańskiego reżimu o pozostawieniu Soltaniego przy życiu świadczą o deeskalacji i oddalają ryzyko amerykańskiej interwencji w Iranie.

"Zdaje się, że prezydent odłożył plan na półkę, na razie" - stwierdził Bazzi na łamach "The Guardian".

Źródło: AFP, Reuters, "The Guardian"

