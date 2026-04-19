Iran to "nieudolna próba odwrócenia uwagi"? Harris uderza w Trumpa
- Trump wkroczył do wojny, został wciągnięty w nią przez Binjamina Netanjahu (...), której Amerykanie nie chcą - stwierdziła Kamala Harris. Kandydatka demokratów w ostatnich wyborach prezydenckich w USA stwierdziła także, że wojna z Iranem to próba odwrócenia uwagi od afery Epsteina. Z sondaży wynika, że większość Amerykanów nie popiera ataku na Iran.
W skrócie
- Kamala Harris określiła administrację prezydencką Donalda Trumpa jako "najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną" w historii USA.
- Harris stwierdziła, że konflikt z Iranem to "wojna z wyboru" oraz zarzuciła Trumpowi próby odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina.
- Według badania Ipsos 51 proc. Amerykanów uważa, że operacja przeciwko Iranowi nie była warta swojej ceny.
- Mamy do czynienia z najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną administracją prezydencką w historii USA, kropka - powiedziała Harris w sobotę w Detroit na spotkaniu przedstawicieli Partii Demokratycznej.
- Trump wkroczył do wojny, został wciągnięty w nią przez Binajmina Netanjahu. Powiedzmy sobie to jasno. Wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą, narażając na ryzyko amerykańskich żołnierzy - dodała Harris, która w ocenie mediów rozważa ubieganie się o nominację Partii Demokratycznej w następnych wyborach prezydenckich.
- Musimy zrozumieć, że jest to również (…) jego nieudolna próba odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina - przekonywała, odnosząc się do akt sprawy finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.
Wcześniej Harris obarczyła też Trumpa winą za rosnące ceny paliw oraz powiedziała, że konflikt z Iranem to "wojna z wyboru".
Portal Hill podkreślił, że demokraci, w tym Harris, starają się wybijać w przestrzeni publicznej problem rosnących cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Kwestie związane z kosztami życia są kluczowe dla wyborców.
Według badania Ipsos przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia, jedynie 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta, a 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę, w której - według irańskich danych - zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to także m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.