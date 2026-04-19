Iran to "nieudolna próba odwrócenia uwagi"? Harris uderza w Trumpa

W skrócie Kamala Harris określiła administrację prezydencką Donalda Trumpa jako "najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną" w historii USA.

Harris stwierdziła, że konflikt z Iranem to "wojna z wyboru" oraz zarzuciła Trumpowi próby odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina.

Według badania Ipsos 51 proc. Amerykanów uważa, że operacja przeciwko Iranowi nie była warta swojej ceny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Mamy do czynienia z najbardziej skorumpowaną, bezwzględną i niekompetentną administracją prezydencką w historii USA, kropka - powiedziała Harris w sobotę w Detroit na spotkaniu przedstawicieli Partii Demokratycznej.

- Trump wkroczył do wojny, został wciągnięty w nią przez Binajmina Netanjahu. Powiedzmy sobie to jasno. Wkroczył do wojny, której Amerykanie nie chcą, narażając na ryzyko amerykańskich żołnierzy - dodała Harris, która w ocenie mediów rozważa ubieganie się o nominację Partii Demokratycznej w następnych wyborach prezydenckich.

- Musimy zrozumieć, że jest to również (…) jego nieudolna próba odwrócenia uwagi od dokumentów Epsteina - przekonywała, odnosząc się do akt sprawy finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina.

Wcześniej Harris obarczyła też Trumpa winą za rosnące ceny paliw oraz powiedziała, że konflikt z Iranem to "wojna z wyboru".

Portal Hill podkreślił, że demokraci, w tym Harris, starają się wybijać w przestrzeni publicznej problem rosnących cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Kwestie związane z kosztami życia są kluczowe dla wyborców.

Według badania Ipsos przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia, jedynie 24 proc. Amerykanów uważa, że decyzja o podjęciu wojny przeciwko Iranowi była tego warta, biorąc pod uwagę koszty i korzyści związane z konfliktem. 51 proc. jest zdania, że operacja nie była tego warta, a 22 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę, w której - według irańskich danych - zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to także m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

Müller w ''Graffiti'': Projekty Pełczyńskiej-Nałęcz nie są puszczane. Mogłaby coś zmienić w rządzie, ma silne karty Polsat News Polsat News