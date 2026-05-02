W skrócie Pentagon oszacował straty Iranu z powodu amerykańskiej blokady portów na 4,8 mld dolarów.

Iran zablokował cieśninę Ormuz, Stany Zjednoczone zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej, a magazyny ropy w Iranie się zapełniają.

Koszt operacji "Epicka Furia" prowadzonej przez USA przeciwko Iranowi od 28 lutego, osiągnął 25 mld dolarów.

Departament Wojny USA szacuje, że Iran stracił dotąd 4,8 mld dolarów przychodów ze sprzedaży ropy naftowej z powodu amerykańskiej blokady statków, płynących z irańskich portów oraz do nich - poinformował w sobotę amerykański portal Axios.

USA: Iran stracił 4,8 mld dolarów przez blokadę portów

Według danych Pentagonu od wprowadzenia blokady 13 kwietnia USA przekierowały ponad 40 statków, które próbowały wypłynąć z Iranu na Zatokę Omańską z ropą naftową i innymi towarami.

W Zatoce Perskiej utknęło 31 tankowców z 53 mln baryłek irańskiej ropy wartej 4,8 mld dolarów. Dwa statki zostały przejęte przez USA - podał Axios.

Rzecznik Pentagonu Joel Valdez przekazał, że blokada "działa z pełną siłą i wywiera zdecydowany wpływ, zgodnie z naszymi zamierzeniami".

Blokada cieśniny Ormuz. Iranowi kończą się zbiorniki na ropę

W obecnej fazie wojny USA i Izraela z Iranem zarówno Waszyngton, jak i Teheran stosują blokady morskie, by zadać przeciwnikowi straty gospodarcze. Iran zablokował cieśninę Ormuz, stanowiącą kluczowy szlak eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, natomiast Stany Zjednoczone zablokowały wejście do Zatoki Omańskiej.

Axios podkreślił, że celem USA jest doprowadzenie do sytuacji, w której irańskie magazyny ropy zapełnią się, a Iran, pozbawiony możliwości wyeksportowania surowca, będzie zmuszony zamknąć szyby naftowe. Donald Trump chce w ten sposób zmusić Iran do wynegocjowania zakończenia wojny.

- Zabraknie im (Irańczykom - red.) zbiorników prawdopodobnie za kilka tygodni, może miesiąc - powiedział portalowi analityk firmy konsultingowej Eurasia Group Gregory Brew.

Jak podaje Axios - nie mogąc ładować ropy na nowe tankowce, Iran zaczął wykorzystywać stare jednostki jako pływające zbiorniki.

Irański tankowiec ominął blokadę. "Spróbują wielkiej ucieczki"

Samir Madani, współzałożyciel firmy śledzącej ruch tankowców TankerTrackers, podkreślił w rozmowie z Axiosem, że irański tankowiec Huge pokazał, jak obejść amerykańską blokadę.

Jednostka przepłynęła blisko wybrzeża Pakistanu i Indii do cieśniny Malakka w Malezji, gdzie ropa jest z reguły przetaczana na inne statki w drodze do Chin.

Madani uważa, że w pewnym momencie irańskie tankowce mogą spróbować przedrzeć się grupą przez blokadę. - Myślę, że Irańczycy poczekają na dogodną okazję i spróbują "wielkiej ucieczki" po zbudowaniu zbiorników przy granicy z Pakistanem - powiedział.

Operacja "Epicka Furia". Dwa miesiące kosztowały USA 25 mld dolarów

Podczas gdy Iran traci przychody, pochodzące ze sprzedaży ropy naftowej, Stany Zjednoczone wydają miliardy dolarów na prowadzenie z nim wojny.

Dyrektor finansowy Departamentu Obrony USA przekazał w środę, że koszt operacji "Epicka Furia", rozpoczętej przeciwko Teheranowi 28 lutego, wyniósł do tej pory 25 mld dolarów.

- W tej chwili wydajemy około 25 mld dolarów na operację "Epicka Furia". Większość z tego to amunicja, ale część to koszt naprawy i zastąpienia uszkodzonego sprzętu - poinformował Jules Hurst w trakcie posiedzenia komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów.

Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth bronił w środę planu zwiększenia wydatków na obronność. Przeznaczona na zbrojenia kwota miałaby wynieść rekordowe 1,5 biliona dolarów. Pomysł jest krytykowany przez demokratów przedstawiających obawy o stabilność finansów publicznych oraz przyszłość programów krajowych.

