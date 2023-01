Iran: Sto osób zagrożone egzekucją. Apel do polskich polityków

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

Władza Iranu nadal brutalnie walczy z falą antyrządowych protestów. Demonstranci są zatrzymywani i torturowani. Wykonywane są wyroki śmierci. Iraniści apelują do polskich polityków, aby ci przyłączyli się do akcji objęcia patronatem więźniów politycznych zatrzymanych za udział w protestach. Do tej pory ogłoszono ponad 250 podobnych patronatów.

Zdjęcie Protesty w Iranie rozpoczęły się po śmierci Mahsy Amini / WANA NEWS AGENCY/Reuters / Agencja FORUM