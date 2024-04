- Iran skopiował rosyjskie ataki na Ukrainę - mówią Brian Carter i Frederick W. Kagan, eksperci think tanku American Enterprise Institute. - Serie uderzeń Iranu były wzorowane na tych, które Rosjanie wielokrotnie stosowali przeciwko Ukrainie , aby zwiększyć efekt - uważają.

Irańska taktyka podobna do rosyjskiej? "Izrael ma przewagę nad Ukrainą"

Analitycy wyjaśniają, że Iran najpierw wystrzelił drony, a znacznie później pociski manewrujące i balistyczne. Wszystko odbyło się w taki sposób, aby zarówno pociski, jak i drony znalazły się w zasięgu izraelskiej obrony powietrznej w tym samym czasie. - Celem takiego działania jest umożliwienie wolniejszym pociskom manewrującym i dronom odwrócenia uwagi i zakłócenia obrony powietrznej, by pociski balistyczne, które są znacznie trudniejsze do zestrzelenia, dotarły do celu - tłumaczą.