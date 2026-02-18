W skrócie Iran, Rosja i Chiny przeprowadzą wspólne ćwiczenia morskie na Morzu Omańskim oraz północnym Oceanie Indyjskim.

Manewry mają na celu koordynację działań w zakresie bezpieczeństwa morskiego i zwalczania terroryzmu.

Trwają pośrednie negocjacje między Iranem a USA w kwestiach jądrowych.

Iran i Rosja przeprowadzą w czwartek ćwiczenia marynarki wojennej na Morzu Omańskim oraz północnym Oceanie Indyjskim - poinformowała półoficjalna irańska agencja prasowa Fars.

Z kolei doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew - cytowany przez turecką agencję Anadolu - przekazał, że w manewrach uczestniczyć będą również Chiny.

W poniedziałek irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła ćwiczenia wojskowe w cieśninie Ormuz w przeddzień rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

- Jednym z głównych celów tych wspólnych ćwiczeń jest zapewnienie koordynacji wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa morskiego (...) oraz zwalczanie terroryzmu morskiego - powiedział irański dowódca marynarki wojennej Hassan Maghsoodloo, cytowany przez agencję Fars.

Nikołaj Patruszew powiedział, że Rosja dąży do budowy "wielobiegunowego porządku światowego na oceanach" w odpowiedzi na "hegemonię Zachodu".

- Wykorzystamy potencjał BRICS, który powinien teraz uzyskać pełnoprawny, strategiczny wymiar morski - stwierdził.

Dodał, że pierwsze ćwiczenia morskie państw BRICS, "Wola Pokoju 2026", odbyły się w styczniu na południowym Atlantyku z udziałem Rosji, Chin, Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Republiki Południowej Afryki.

Według Patruszewa uczestniczące marynarki ćwiczyły koordynację działań na rzecz ochrony szlaków handlowych, które - jak podkreślił - stają się coraz bardziej narażone na zagrożenia.

- Ćwiczenia "Maritime Security Belt 2026" w cieśninie Ormuz, na które swoje okręty wysłały Rosja, Chiny i Iran, okazały się istotne - dodał.

Agencja Anadolu podaje również, że "Maritime Security Belt 2026" ma zostać zorganizowany przez Iran w połowie lutego w cieśninie Ormuz, która łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską - to jeden z najbardziej strategicznych punktów na świecie.

Wspólne manewry morskie Iranu, Rosji i Chin zostały po raz pierwszy zainicjowane w 2019 roku przez irańską marynarkę i od tego czasu odbyły się siedem razy.

Negocjacje w Genewie. Szef MSZ Iranu: Droga do porozumienia z USA została otwarta

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oświadczył we wtorek, po zakończeniu drugiej rundy pośrednich rozmów między Iranem a USA, że uzgodniono ze stroną amerykańską zasady przewodnie negocjacji; nie oznacza to, że osiągniemy wkrótce porozumienie, ale droga została otwarta - dodał.

Aragczi ocenił w rozmowie z irańską telewizją państwową, że w porównaniu z pierwszą turą rozmów doszło do "dobrych postępów", a rozmowy były konstruktywne. Podkreślił jednak, że otwarte aluzje strony amerykańskiej do możliwości użycia siły wobec Iranu "muszą się natychmiast i bezwarunkowo skończyć" - relacjonuje AFP.

- Udało nam się osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie zestawu zasad przewodnich, na podstawie których (...) zaczniemy pracę nad tekstem potencjalnego porozumienia - dodał szef irańskiej dyplomacji.

Irański minister przekazał również, że jego amerykańscy rozmówcy nie zaproponowali jeszcze daty następnej rundy negocjacji.

Druga runda rozmów Iran-USA. Biały Dom: Wciąż pozostaje wiele szczegółów do omówienia

Urzędnik Białego Domu oświadczył z kolei, że w drugiej rundzie rozmów "poczyniono postępy, ale wciąż pozostaje wiele szczegółów do omówienia".

"Irańczycy zapowiedzieli, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przedstawią szczegółowe propozycje uzupełnienia niektórych luk w naszych stanowiskach" - przekazano w oświadczeniu.

W rozmowach stronę amerykańską reprezentowali: wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć i doradca Donalda Trumpa - Jared Kushner. Aragczi stał na czele irańskiej delegacji. W rozmowach, tak jak poprzednio, pośredniczyli dyplomaci z Omanu.

Przed rozpoczęciem rozmów przedstawiciel Iranu, zastrzegając sobie anonimowość, powiedział agencji Reutera, że delegacja Teheranu przyjechała do Genewy z "realnymi, konstruktywnymi propozycjami" i nie ma założonego z góry nastawienia co do ich rezultatu.

Pierwsza runda rozmów Iran-USA przeprowadzona została w Omanie 6 lutego. Kwestią sporną od początku pozostawał, według mediów, zakres rozmów: USA żądają od Teheranu ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie. Iran nalegał, by rozmowy dotyczyły tylko kwestii jądrowych.

Źródła: Reuters, Anadolu, PAP

