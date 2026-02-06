Iran przenosi pocisk w kluczowej chwili. Mowa o "mieście rakietowym"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Przed piątkowymi rozmowami USA z Iranem rzeczniczka Białego Domu oświadczyła, że Donald Trump ma do dyspozycji wiele opcji. - Prezydent jasno wyraził swoje żądania wobec irańskiego reżimu - dodała Karoline Leavitt. Tymczasem Iran, według informacji mediów, umieścił w podziemnym obiekcie swój najnowszy pocisk balistyczny Khorramshahr-4. Jak wcześniej podkreślano, ma on istotne zdolności odwetowe.

Ogromna rakieta ustawiona pionowo na placu miejskim otoczona tłumem ludzi oraz transparentami i wielką flagą Palestyny, w tle nowoczesne budynki i dekoracje z kopułą.
Iran przeniósł pocisk Khorramshahr-4 przed rozmowami z USA. Zdj. ilustracyjneHossein Beris / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP

W skrócie

  • Stany Zjednoczone i Iran planują rozmowy w Omanie dotyczące napięć i programu nuklearnego.
  • Biały Dom oświadczył, że prezydent USA ma do dyspozycji wiele opcji wobec Iranu i jasno formułuje swoje żądania.
  • Iran rozmieścił w podziemnym obiekcie zaawansowany pocisk balistyczny Khorramshahr-4, podkreślając gotowość do odwetu.
W piątek dyplomaci USA i Iranu mają rozmawiać wOmanie o ostatnich napięciach między państwami - w tym oczekiwaniach Waszyngtonu, że Teheran zrezygnuje z rozwoju programu nuklearnego.

Oświadczenie Białego Domu przed rozmowami USA z Iranem

- Prezydent jasno wyraził swoje żądania wobec irańskiego reżimu: zerowy potencjał nuklearny to coś, o czym mówił bardzo wyraźnie i prezydent chce sprawdzić, czy uda się zawrzeć porozumienie - przekazała na czwartkowej konferencji rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

- I podczas gdy trwają te negocjacje, chciałabym przypomnieć irańskiemu reżimowi, że prezydent, poza dyplomacją, ma do dyspozycji wiele opcji jako głównodowodzący najpotężniejszą armią w historii świata - dodała Leavitt.

Potwierdziła też, że w piątkowych rozmowach z Iranem w Omanie stronę amerykańską będą reprezentować specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.

    Media o ruchach Iranu przed rozmowami z USA. "Najbardziej zaawansowany pocisk"

    Jak informuje agencja Fars, Iran po raz pierwszy rozmieścił w podziemnym obiekcie swój najnowszy pocisk balistyczny Khorramshahr-4. Informacja pojawiła się tuż przed planowanymi rozmowami Iranu z USA w Omanie.

    Rakieta, uznawana za najbardziej zaawansowaną w arsenale Teheranu, ma zasięg do dwóch tysięcy kilometrów i może przenosić ponad tonę ładunku. Według agencji Iran tworzy podziemne "miasto rakietowe" w ramach dowództwa kosmicznego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

      Teheran podkreślał wcześniej, że zmienia politykę obronną na rzecz przejścia w działania prewencyjne. Nowy pocisk ma posiadać zdolności do pierwszego uderzenia, jak i służyć do ewentualnego odwetu.

      Stany Zjednoczone od dawna wzywają Iran do ograniczenia programu balistycznego, który obejmuje kilka systemów zdolnych dosięgnąć Izrael i amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej.

      Napięcia między na linii Waszyngton - Teheran

      Mimo sporów z USA Teheran zapowiedział, że będzie prowadził rozmowy "z autorytetem i z celem osiągnięcia uczciwego, wzajemnie akceptowalnego i godnego porozumienia w sprawie nuklearnej".

      - Mamy nadzieję, że strona amerykańska również weźmie udział w tym procesie z odpowiedzialnością, realizmem i powagą - powiedział w czwartek rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghaei, cytowany przez agencję Reutera.

      Iran ostrzegł jednak, że odpowie zdecydowanie na każdy atak i ostrzegł sąsiednie kraje, które wspierają USA o potencjalnym ryzyko odwetu także wobec nich.

