Niezweryfikowane zapewnienia irańskiego wywiadu dotyczące ogromnego wycieku izraelskich tajemnic mogą być obliczone na odwrócenie uwagi od czegoś, co Iran nazywa swoim programem nuklearnym, skarżąc się, że jest on nadmiernie monitorowany przez obce państwa.

W niedzielę minister nadzorujący irański wywiad Esmail Khatib oświadczył, że Iran pozyskał "ogromne ilości strategicznych, wrażliwych izraelskich dokumentów, w tym plany i dane dotyczące obiektów nuklearnych ". Jak dodał, wkrótce mają one zostać ujawnione. Zasugerował też, że część dokumentacji była powiązana z aresztowaniem przez Izrael jego dwóch obywateli, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Teheranu.

Sceptycyzm co do tego, czy irańscy agenci mogli uzyskać tak wrażliwe dane wywiadowcze, panuje jednak nawet w samym Iranie. Zdaniem niektórych komentatorów, Teheran może próbować w ten sposób odstraszać Izrael od działania, w tym głównie zbombardowania irańskich obiektów nuklearnych.

Największe europejskie kraje przygotowują się do wywierania presji na głosowanie na kwartalnym posiedzeniu zarządu inspektoratu nuklearnego IAEA w Wiedniu, które rozpoczyna się w poniedziałek 9 czerwca, mogące prowadzić do ponownego nałożenia sankcji ONZ w październiku. Francja, Niemcy i Wielka Brytania chcą powołać się na kompleksowy, 20-stronicowy raport zlecony przez sekretariat IAEA na temat nieprzestrzegania przez Iran umowy nuklearnej z 2015 r.

Członkowie zarządu IAEA zostaną poproszeni o przeanalizowanie raportu, z którego wynika, że Iran wzbogacił taką ilość uranu, która wystarczy do wyprodukowania 10 bomb atomowych. Ponadto, irańskie zapasy uranu miały wzrosnąć o 50 proc. od marca.

Dlatego też mocarstwa europejskie chcą powołać się na ustalenia, aby uznać, że Iran narusza swoje zobowiązania w zakresie zabezpieczeń. Co istotne, Rosja i Chiny ze względu na sposób sformułowania umowy z 2015 r. nie będą mogły zawetować ewentualnych sankcji.

Iran już zagroził środkami odwetowymi, jeżeli tylko zarząd IAEA oskarży go o naruszanie zasad. Jeśli jednak organizacja przychyli się do wniosku Francuzów, Brytyjczyków i Niemców, będą oni mieli czas do 18 października, aby zdecydować o ponownym nałożeniu sankcji.