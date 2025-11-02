W skrócie Iran zapowiada odbudowę zniszczonych przez USA obiektów nuklearnych i zapewnia, że będą one jeszcze mocniejsze.

Prezydent Pezeszkian podkreślił pokojowe cele programu jądrowego i odrzucił oskarżenia o dążenie do stworzenia broni nuklearnej.

Mimo sankcji ONZ Iran kontynuuje zakupy komponentów do broni, wykorzystując kontakty z Chinami.

Mimo sprzeciwu ze strony ONZ i prezydenta Stanów Zjednoczonych Iran zamierza odzyskać utracone zdolności operowania nuklearnego.

- Zniszczenie budynków i zakładów nie stanowi dla nas problemu, odbudujemy je i będą jeszcze mocniejsze - powiedział Pezeszkian podczas wizyty w irańskiej Organizacji Energii Atomowej, gdzie spotkał się z potencjalnymi wykonawcami tego projektu.

Iran wraca do produkcji broni. Trump groził ponownym atakiem

Według Waszyngtonu zaatakowane w czerwcu irańskie obiekty były częścią programu zmierzającego do rozwoju broni jądrowej, co mogłoby zagrażać zwłaszcza krajom Bliskiego Wschodu. Władze Teheranu zaprzeczały, twierdząc, że ich działania mają służyć jedynie celom cywilnym.

- To wszystko ma na celu rozwiązanie problemów ludzi, walki z chorobami. Wielokrotnie stwierdzaliśmy, że budowa broni jądrowej nie jest w naszym programie - oni o tym wiedzą - a jednak fałszywe twierdzenia są używane, aby utrudnić nasz postęp - mówił prezydent Pezeszkian.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegał wcześniej, że wyda rozkaz nowych ataków na irańskie instalacje nuklearne, jeśli Teheran spróbuje ponownie uruchomić obiekty, które zostały zbombardowane przez Stany Zjednoczone.

Skupują substytut od Chin. Iran ignoruje sankcje ONZ

Pod koniec września ONZ nałożyła sankcje na Iran w związku z poważnymi naruszeniami porozumienia w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Oznacza to przywrócenie m.in. zakazu sprzedaży pocisków balistycznych Iranowi, a także osłabienie jego współpracy gospodarczej z innymi krajami.

CNN podaje jednak, że według europejskich źródeł wywiadowczych Iran skupuje komponenty do samodzielnej produkcji broni, w tym także substancje chemiczne potrzebne do wystrzeliwania pocisków.

Iran miał zakupić od Chin około dwa tysiące ton nadchloranu sodu, który ma silne właściwości utleniające i służy m.in. do produkcji materiałów wybuchowych. "Uważa się, że zakupy są częścią zdecydowanych wysiłków na rzecz odbudowy uszczuplonych zapasów rakiet Iranu" - wskazuje CNN.

Źródło: Reuters, CNN

