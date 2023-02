W ostatnim czasie Iran z regionalnego dostawcy uzbrojenia na Bliskim Wschodzie zmienił się w światowego lidera w produkcji dronów i głównego sponsora Moskwy - twierdzi Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony USA. - Iran jest obecnie liderem w produkcji tanich i bardzo skutecznych dronów - dodaje anonimowy amerykański urzędnik, cytowany przez "Guardiana".

Zgodnie z ustaleniami wywiadu USA, Iran dostarczył Rosji trzy modele bezzałogowych statków powietrznych: drony kamikadze Shahed 131 i Shahed 136 - wykorzystywane przez Moskwę jako tańsza alternatywa pocisków manewrujących - oraz wielozadaniowy dron Mohajer-6, który może służyć do zbierania danych wywiadowczych oraz przenoszenia ładunków rakietowych.

Reklama

Irańskie drony w Ukrainie. Teheran zaprzecza, że to jego maszyny

Publikując dane na temat irańskich dronów, USA szukają poparcia dla nałożenia szerszych sankcji na Iran. Choć Teheran regularnie zaprzecza, jakoby produkowane przezeń drony były wykorzystywane do ataków na infrastrukturę cywilną w Ukrainie, amerykański wywiad zadaje kłam temu stwierdzeniu.

Urzędnicy opublikowali porównanie szczątków drona Shahed 131 użytego w Iraku we wrześniu 2022 roku ze szczątkami maszyny wykorzystanej do ataku na Kijów w październiku tego samego roku. Szczątki obu dronów mają identyczne komponenty, w tym silnik, drewniane śmigło, a nawet śruby sześciokątne użyte do zamontowania śmigła.

Analitycy porównali także szczątki drona Shahed 136 odzyskanego z Ukrainy ze zdjęciami silnika maszyny zaprezentowanymi oficjalnie podczas wystawy sprzętu wojskowego w 2014 roku. Badanie wykazało, że drony mają identyczny wydech, rozrusznik i radiator.

- Szczątki z dwóch różnych regionów geograficznych to przekonujący dowód - podkreślają Amerykanie.

Iran doskonali technologię. "Chińczycy czekają w kolejce"

Wywiad USA twierdzi, że Teheran szybko wyciąga wnioski z wykorzystania swoich dronów podczas wojny w Ukrainie i wprowadza niezbędne ulepszenia. Wcześniej irańskie maszyny bezzałogowe były używane wyłącznie do ataków, takich jak na tankowiec Mercer Street w 2021 roku, kiedy zabito rumuńskiego kapitana statku i brytyjskiego ochroniarza.

Jako jeden z potencjalnych rynków zbytu Teheran ma postrzegać Chiny. - Potęga Iranu rośnie. Chińczycy czekają w kolejce, aby kupić 15 tys. naszych dronów - stwierdził dyrektor think tanku irańskiego ministerstwa wywiadu, na którego słowa powołuje się "Guardian".

Co najmniej 18 dronów zostało dostarczonych armii Władimira Putina w listopadzie, po wizycie rosyjskich urzędników w Teheranie. Zaprezentowano im wówczas irańskie technologie wojskowe. Delegacja miała wybrać sześć dronów Mohajer-6.