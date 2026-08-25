W skrócie Secret Service poinformowała, że zna treść nagrania opublikowanego przez irańskie media państwowe, w którym Barronowi Trumpowi grożono śmiercią.

Nagranie przedstawia mężczyznę podobnego do syna Donalda Trumpa, miejsca w których mógłby przebywać oraz sugestię wyznaczenia nagrody za pozbawienie go życia.

W poniedziałek Binjamin Netanjahu oświadczył, że Iran próbował dokonać zamachu na życie jednego z jego synów, nie precyzując, o którego chodzi.

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Odpowiadająca między innymi za bezpieczeństwo prezydenta USA służba Secret Service poinformowała we wtorek, że wie o istnieniu nagrania, wyemitowanego przez irańskie media państwowe, w którym zagrożono najmłodszemu synowi Donalda Trumpa - Barronowi.

Iran grozi Barronowi Trumpowi. Secret Service: Wiemy o tym nagraniu

"Amerykańska Secret Service wie o tym nagraniu i bada wszystko, co może być odebrane jako zagrożenie wobec osób objętych naszą ochroną" - oświadczył rzecznik Nate Herring. Dodał, że ze względu na bezpieczeństwo operacyjne Secret Service nie omawia kwestii związanych z rozpoznawaniem zagrożeń wobec osób chronionych.

Nagranie opublikowały w miniony weekend media powiązane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Materiał rozpoczyna się od pytania: "Gdzie zabić Barrona Trumpa?".

Przedstawia mężczyznę przypominającego syna prezydenta USA i wskazuje miejsca, w których mógłby się znajdować. Zasugerowano, że za zabicie Barrona Trumpa wyznaczona została nagroda w wysokości 10 mln dolarów.

Rodzina Trumpa i Netanjahu zagrożona? "Iran próbował zabić mojego syna"

Biały Dom na razie nie odniósł się do gróźb wobec 20-letniego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańczycy już wcześniej grozili śmiercią prezydentowi oraz członkom jego rodziny.

W lipcu w związku z groźbą irańskiego zamachu Trump potajemnie opuścił Turcję na pokładzie innej maszyny niż samolot Air Force One. Według mediówIzrael ostrzegł USA o zagrożeniu irańskim atakiem na samolot prezydenta.

Z kolei w poniedziałek o rzekomych działaniach Iranu podejmowanych względem jego rodziny poinformował Binjamin Netanjahu. Premier Izraela oświadczył w rozmowie z korespondentem Kanału 14, że doszło do próby zamachu na życie jego syna. Nie sprecyzował, o którego z nich chodzi - Jaira czy Awnera.

- To niewiarygodna sprawa. Iran wziął na cel jednego z moich synów. Iran próbował go zamordować, próbował zamordować jednego z moich synów - powiedział polityk.



