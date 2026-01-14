W skrócie Iran ostrzegł państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się bazy USA, przed możliwym atakiem w przypadku interwencji Stanów Zjednoczonych.

Część personelu amerykańskiej bazy Al-Udeid w Katarze otrzymała rozkaz ewakuacji - mają go wykonać do środy wieczorem.

Źródła w Izraelu twierdzą, że Donald Trump podjął już decyzję dotyczącą interwencji w Iranie, choć jej zakres i termin są niejasne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Human Rights Activists News Agency potwierdziła, że w protestach w Iranie zginęło co najmniej 2571 osób. Według CBS News liczba ofiar może być nawet dziesięciokrotnie wyższa, w związku z czym Biały Dom rozważa interwencję.

Według agencji Reuters władze Iranu przekazały ościennym państwom, w których znajdują się bazy amerykańskiego, ostrzeżenia przed atakiem.

"Teheran ostrzegł sąsiednie kraje, w których stacjonują wojska amerykańskie, że podejmie działania odwetowe przeciwko amerykańskim bazom, jeśli Waszyngton zrealizuje groźby interwencji podczas protestów w Iranie" - przekazała agencja, powołując się na wysoko postawionego przedstawiciela irańskiego reżimu.

Iran ostrzegł ościenne państwa. Amerykanie ewakuują personel znad Zatoki Perskiej

Amerykańcy dyplomaci potwierdzili, że część personelu stacjonującego w bazie sił powietrznych USA w Al Udeid w Katarze otrzymała rozkaz ewakuacji. Mają opuścić bazę do środy wieczorem.

Jeden z dyplomatów określił decyzje dowództwa bazy jako "zmianę stanowiska", nie "zarządzoną ewakuację".

Źródła w Izraelu: Trump zdecydował się na interwencję

"Nie było żadnych oznak masowego przemieszczenia wojsk z bazy na pobliski stadion piłkarski i centrum handlowe, jak miało to miejsce w zeszłym roku, na kilka godzin przed atakiem Iranu na bazę rakietami w odwecie za amerykańskie naloty na irańskie cele nuklearne" - podała agencja.

O tym, że interwencja jest kwestią czasu są przekonane źródła Reuters w Izraelu. "Trump zdecydował się na interwencję, choć zakres i termin jej podjęcia pozostają niejasne" - poinformowała agencja, powołując się na izraelskich urzędników.

Źródło: Reuters

Gawkowski w "Graffiti": Internet dzisiaj jest składowiskiem odpadów. Nie możemy przymykać oczu Polsat News