W skrócie Według amerykańskiego wywiadu Iran dysponuje obecnie arsenałem liczącym od 1,5 tys. do 2,5 tys. rakiet balistycznych.

Doniesienia wywiadowcze stoją w sprzeczności z twierdzeniami administracji Donalda Trumpa o całkowitym zniszczeniu irańskiego potencjału militarnego.

Władze Izraela ostrzegają, że Teheran odbudowuje swoje siły zbrojne i produkuje miesięcznie około 50 nowych pocisków rakietowych.

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Według "Wall Street Journal"Iran dysponuje od 1,5 tys. do 2,5 tys. rakiet balistycznych. Gazeta powołuje się na przedstawicieli wywiadu Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie rozmówcy pisma zastrzegają, że szacunki mogą nie być dokładne. Trudno jest bowiem ustalić, jaka część pocisków jest gotowa do wystrzelenia, a jak znajduje się w magazynach.

Iran gotowy do wojny? Doniesienia przeczą przekazom Trumpa

Źródła wspomnianej gazety nie mają wątpliwości, że Iran posiada zdolności do uderzenia w amerykańskie i sojusznicze cele w razie wznowienia wojny. Przeczy to deklaracjom administracji Donalda Trumpa, która przekonywała, że Teheran nie posiada już potencjału militarnego.

Portal Ahram Online przypomniał wypowiedź szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, który we wtorek stwierdził, że irański przemysł zbrojeniowy został zniszczony. Mówił on również, że amerykańskie działania przeciwko Iranowi są "historycznym zwycięstwem militarnym pod każdym względem".

Iran się zbroi. Produkuje dziesiątki rakiet miesięcznie

Jak przekazał "Wall Street Journal", rząd Izraela szacuje, że Iran dysponuje ponad 1,5 tys. rakiet balistycznych. - Odbudowują siły, ponownie się zbroją - mówi izraelski urzędnik w rozmowie z gazetą. Według pisma Teheran wykorzystuje zebrane wcześniej komponenty, aby odbudować arsenał i być przygotowanym na wznowienie wojny.

Doniesienia o zbrojeniach Iranu przekazał także Bloomberg. Agencja, powołując się na anonimowego urzędnika, poinformowała, że Teheran posiada przynajmniej 1,7 tys. rakiet i każdego miesiąca produkuje ok. 50.

Stan arsenału Iranu jest według "Wall Street Journal" jednym z czynników, które administracja Trumpa bierze pod uwagę, rozważając ewentualne wznowienie ataków. Gazeta twierdzi, że prezydent poinformował doradców, że może wstrzymać się z kolejnymi uderzeniami, jeżeli Teheran i wspierający go jemeńscy bojownicy Huti nie będą atakować na nowo.



