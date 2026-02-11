Iran gotowy na kontrole programu jądrowego. Do USA przybył Netanjahu
Iran jest gotowy na "każdą weryfikację" programu atomowego - poinformował prezydent Pezeszkian, cytowany przez AFP. Irański polityk podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji ajatollahów zapewnił, że Teheran nie prowadzi prac nad bronią jądrową, jednak zaznaczył, że jego państwo "nie ulegnie wygórowanym żądaniom" ze strony Waszyngtonu.
W skrócie
- Prezydent Iranu Pezeszkian zadeklarował gotowość na weryfikację programu atomowego i zaprzeczył prowadzeniu prac nad bronią jądrową.
- Opublikowano zdjęcia satelitarne, wskazujące na przygotowania Iranu do obrony kompleksu jądrowego w Isfahanie i przetasowania w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej.
- W środę wizytę w Białym Domu złoży Binajmin Netanjahu, który ma zabiegać o zaostrzenie amerykańskiej polityki wobec Teheranu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
- Nie dążymy do zdobycia broni jądrowej. Wielokrotnie to deklarowaliśmy i jesteśmy gotowi na wszelkie potwierdzenia - zapewnił prezydent Iranu podczas uroczystości.
Pezeszkian podkreślił, że choć Iran pozostaje otwarty na kontrole programu atomowego, to nie zamierza przyjmować uległej postawy wobec Stanów Zjednoczonych.
- Nasz kraj, Iran, nie ulegnie ich wygórowanym żądaniom (...). Iran nie ustąpi w obliczu agresji, ale z całych sił kontynuujemy dialog z krajami sąsiednimi, aby zaprowadzić pokój i spokój w regionie - przekazał prezydent.
Pezeszkian odniósł się także do rozmów pokojowych, jakie zostały w ubiegłym tygodniu wznowione w Omanie.
- Wysoki mur nieufności, jaki Stany Zjednoczone i Europa stworzyły swoimi poprzednimi oświadczeniami i działaniami, nie pozwala na doprowadzenie tych rozmów do końca - powiedział irański polityk.
Iran przygotowuje się do wojny. Wzmocniono kluczowe obiekty
We wtorek Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego opublikował zdjęcia satelitarne, które mają świadczyć, że władze Iranu zaczęły przygotowania do obrony w obliczu rosnących nacisków USA i groźby interwencji militarnej.
Według analityków władze kraju miały zasypać wejścia do kompleksu jądrowego w Isfahanie - jednym z największych ośrodków badań nuklearnych w Iranie. Wokół trzech wejść nie odnotowuje się ponadto ruchu pojazdów.
"Zasypanie wejść do tuneli pomogłoby osłabić potencjalny atak powietrzny, a także utrudniłoby dostęp sił specjalnych w celu przejęcia lub zniszczenia wysoko wzbogaconego uranu, który może znajdować się w środku" - podał Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
Teheran miał także zdecydować o przetasowaniach w dowództwie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Rozszerzono kompetencje Aliego Laridżaniego, doradcy ajatollaha Chameneiego.
Wznowiono rozmowy USA-Iran. W środę do Białego Domu przybędzie Binajmin Netanjahu
W środę o deeskalacji na Bliskim Wschodzie rozmawiali telefonicznie prezydent Donald Trump i emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani. Władze Kataru poinformowały, że liderzy mieli dyskutować nad "rozwiązywanie kryzysów poprzez dialog i pokojowe środki".
Choć w zeszłym tygodniu w Omanie wznowione zostały amerykańsko-irańskie negocjacje, do zaostrzenia kursu wobec Teheranu ma zachęcać Trumpa Binjamin Netanjahu, który w środę złoży wizytę w Białym Domu - podała agencja AFP.
- Przedstawię prezydentowi naszą perspektywę, dotyczącą zasad tych negocjacji - podstawowych zasad, które moim zdaniem są ważne nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich na świecie, którzy pragną pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie - powiedział Netanjahu przed wylotem do USA.
Wcześniej prezydent Trump podkreślił, że nie porzucił planów ataku na Iran, jednak ich realizacja ma zależeć od powodzenia rozmów w Omanie.
- Albo dojdziemy do porozumienia, albo będziemy musieli zrobić coś bardzo trudnego, jak ostatnio - powiedział Trump dla Axios, nawiązując do wojny dwunastodniowej, podczas której USA zbombardowały liczne cele w Iranie, w tym kluczowe ośrodki nuklearne.
Źródło: AFP, Axios