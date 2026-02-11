W skrócie Prezydent Iranu Pezeszkian zadeklarował gotowość na weryfikację programu atomowego i zaprzeczył prowadzeniu prac nad bronią jądrową.

Opublikowano zdjęcia satelitarne, wskazujące na przygotowania Iranu do obrony kompleksu jądrowego w Isfahanie i przetasowania w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej.

W środę wizytę w Białym Domu złoży Binajmin Netanjahu, który ma zabiegać o zaostrzenie amerykańskiej polityki wobec Teheranu.

- Nie dążymy do zdobycia broni jądrowej. Wielokrotnie to deklarowaliśmy i jesteśmy gotowi na wszelkie potwierdzenia - zapewnił prezydent Iranu podczas uroczystości.

Pezeszkian podkreślił, że choć Iran pozostaje otwarty na kontrole programu atomowego, to nie zamierza przyjmować uległej postawy wobec Stanów Zjednoczonych.

- Nasz kraj, Iran, nie ulegnie ich wygórowanym żądaniom (...). Iran nie ustąpi w obliczu agresji, ale z całych sił kontynuujemy dialog z krajami sąsiednimi, aby zaprowadzić pokój i spokój w regionie - przekazał prezydent.

Pezeszkian odniósł się także do rozmów pokojowych, jakie zostały w ubiegłym tygodniu wznowione w Omanie.

- Wysoki mur nieufności, jaki Stany Zjednoczone i Europa stworzyły swoimi poprzednimi oświadczeniami i działaniami, nie pozwala na doprowadzenie tych rozmów do końca - powiedział irański polityk.

Iran przygotowuje się do wojny. Wzmocniono kluczowe obiekty

We wtorek Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego opublikował zdjęcia satelitarne, które mają świadczyć, że władze Iranu zaczęły przygotowania do obrony w obliczu rosnących nacisków USA i groźby interwencji militarnej.

Według analityków władze kraju miały zasypać wejścia do kompleksu jądrowego w Isfahanie - jednym z największych ośrodków badań nuklearnych w Iranie. Wokół trzech wejść nie odnotowuje się ponadto ruchu pojazdów.

"Zasypanie wejść do tuneli pomogłoby osłabić potencjalny atak powietrzny, a także utrudniłoby dostęp sił specjalnych w celu przejęcia lub zniszczenia wysoko wzbogaconego uranu, który może znajdować się w środku" - podał Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Teheran miał także zdecydować o przetasowaniach w dowództwie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Rozszerzono kompetencje Aliego Laridżaniego, doradcy ajatollaha Chameneiego.

Wznowiono rozmowy USA-Iran. W środę do Białego Domu przybędzie Binajmin Netanjahu

W środę o deeskalacji na Bliskim Wschodzie rozmawiali telefonicznie prezydent Donald Trump i emir Kataru Tamim bin Hamad Al Thani. Władze Kataru poinformowały, że liderzy mieli dyskutować nad "rozwiązywanie kryzysów poprzez dialog i pokojowe środki".

Choć w zeszłym tygodniu w Omanie wznowione zostały amerykańsko-irańskie negocjacje, do zaostrzenia kursu wobec Teheranu ma zachęcać Trumpa Binjamin Netanjahu, który w środę złoży wizytę w Białym Domu - podała agencja AFP.

- Przedstawię prezydentowi naszą perspektywę, dotyczącą zasad tych negocjacji - podstawowych zasad, które moim zdaniem są ważne nie tylko dla Izraela, ale dla wszystkich na świecie, którzy pragną pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie - powiedział Netanjahu przed wylotem do USA.

Wcześniej prezydent Trump podkreślił, że nie porzucił planów ataku na Iran, jednak ich realizacja ma zależeć od powodzenia rozmów w Omanie.

- Albo dojdziemy do porozumienia, albo będziemy musieli zrobić coś bardzo trudnego, jak ostatnio - powiedział Trump dla Axios, nawiązując do wojny dwunastodniowej, podczas której USA zbombardowały liczne cele w Iranie, w tym kluczowe ośrodki nuklearne.

Źródło: AFP, Axios

