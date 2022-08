Wstrząsającą historię z Iranu opisuje "The Mirror". Maryam Karimi została skazana na śmierć za zabicie męża, który przez lata miał się nad nią znęcać i odmawiać jej rozwodu.

Ojciec kobiety robił wszystko, by konflikt załatwić pokojowo. Nie był jednak w stanie nakłonić zięcia do rozwodu, dlatego zdecydował się pomóc swojej maltretowanej córce w zabójstwie.

Kiedy Maryam oraz jej ojciec zostali zatrzymani, sześcioletnia wówczas córka kobiety trafiła pod opiekę dziadków ze strony ojca, którzy wmówili jej, że oboje rodzice zmarli. Po 13 latach od tamtego momentu, zaledwie kilka tygodni przed egzekucją, dziewczynie powiedziano, jaki los w rzeczywistości spotkał jej ojca.

Jak pisze, "The Mirror", dziewczyna została przymuszona, by kopnąć krzesło, na którym stała jej matka. Nie podano jednak szczegółów. Zgodnie z irańskim prawem, czekano aż dziewczyna skończy 18 lat, by mogła wykonać wyrok.

Iran. "System przekształca ofiary w katów"

Tę historię zrelacjonował dyrektor ds. praw człowieka w Iranie, Mahmood Amiry-Moghaddam. Jak powiedział, system sądowniczy w Iranie "przekształca" ofiary w katów.

"Irański kodeks karny nie tylko zawiera nieludzkie kary, ale także promuje przemoc w społeczeństwie. (...) Stawiają dziecko w sytuacji bez wyjścia, gdzie mówią: 'twoja matka zamordowała twojego ojca' i to ty będziesz decydować o jej losie" - komentuje.

Zgodnie z podejściem Iranu do prawa islamskiego to krewni ofiar morderstw, a nie państwo, decydują o ukaraniu zabójcy. "Po skazaniu rodziny są pytane, czy chcą zemsty w formie 'qisas' w myśl zasady 'oko za oko', czy też chcą je oszczędzić i otrzymać zamiast tego sumę 'krwawych pieniędzy'. Przebaczenie to także opcja, która jest zaskakująco popularna" - czytamy.

Zgodnie z opiniami międzynarodowych organizacji, które walczą o prawa człowieka m.in. Amnesty International, Iran należy do państw stale łamiących prawa człowieka. Władze Iranu oskarża się o tłumienie wolności słowa i przekonań religijnych, stosowanie kary śmierci, łamanie praw kobiet oraz więzienie krytyków systemu politycznego. Obowiązujące przepisy prawne oparte są na prawach szariatu.