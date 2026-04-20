W skrócie Donald Trump skrytykował amerykańskie media za podawanie fałszywych informacji i oskarżył je o manipulację sondażami oraz wyborami w 2020 roku.

Trump stwierdził, że Iran jest całkowicie niszczony, nie ma sprzętu przeciwrakietowego ani przeciwlotniczego, a dawni przywódcy zniknęli.

Według Trumpa blokada portów i ruchu na cieśninie Ormuz powoduje dla Iranu straty finansowe, a media określił jako antyamerykańskie i wspierające Iran.

"Izrael nigdy nie namówił mnie do wojny z Iranem" - napisał na Truth Social prezydent USA, przecząc narracji podawanej przez część mediów. Jak dodał, "ogląda i czyta fake newsy z absolutnym niedowierzaniem".

"90 proc. z tego, co mówią, to kłamstwa i wymyślone historie, a sondaże są ustawione, podobnie jak wybory prezydenckie w 2020 roku były ustawione" - dodał republikanin.

Przypomnijmy, publikowane sondaże wskazują, że poparcie dla Donalda Trumpa spadło poniżej 40 proc., a Amerykanie nie są zadowoleni z trwającej wojny na Bliskim Wschodzie.

Amerykański przywódca zwrócił uwagę, że o sukcesie USA najlepiej mówią realne rezultaty, o których media milczą. Zapowiedział, że "wyniki w Iranie będą niesamowite".

USA. Trump skrytykował amerykańskie media, przywołał trzy redakcje

"Wygrywam wojnę, O WIELE, wszystko idzie bardzo dobrze, nasze wojsko jest niesamowite. (...) Jeśli czytasz fałszywe wiadomości można by pomyśleć, że przegrywamy wojnę" - napisał w kolejnym wpisie na Truth Social Donald Trump.

Dostało się dziennikarzom trzech redakcji: "The New York Times", "The Wall Street Journal" oraz "The Washington Post". Pod adresem mediów posypały się epitety.

Republikanin wskazał, że rzekome fake newsy docierają do nieprzyjaciela. "Wróg jest zdezorientowany, bo otrzymuje te same medialne 'raporty', a jednocześnie zdaje sobie sprawę, że ich marynarka została całkowicie zniszczona" - tłumaczył Trump.

Następnie przypomniał, że "Iran jest całkowicie niszczony". Zdaniem prezydenta USA reżim w Teheranie nie ma sprzętu przeciwrakietowego ani przeciwlotniczego, zaś "dawni przywódcy zniknęli".

Trump uderzył w "antyamerykańskie media". Mają kibicować Iranowi

Najbardziej niszczące dla Iranu ma być utrzymywanie blokady tamtejszych portów i brak ruchu na cieśninie Ormuz. "Tracą 500 milionów dolarów dziennie" - przekonywał republikanin.

"Antyamerykańskie media fałszywych wiadomości kibicują zwycięstwu Iranu, ale to się nie stanie, bo to ja rządzę! Tak jak ci niepatriotyczni ludzie wykorzystali każdą cząstkę swoich ograniczonych sił, by walczyć ze mną w wyborach, tak nadal robią to wobec Iranu. Efekt będzie taki sam - już jest!" - skwitował Donald Trump.

Rząd stawia na sojusz obronny z Francją? Bosacki w ''Gościu Wydarzeń'": Ameryka jest zajęta czymś innym Polsat News Polsat News