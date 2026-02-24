Iran bliski pozyskania broni z Chin. "Zagrożenie dla USA"

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Iran jest coraz bliżej zakupu naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych od Chin - donosi Reuters. Pozyskanie tej broni oznaczałoby zwiększenie możliwości uderzeniowych i zwiększyło zagrożenie dla sił amerykańskich w regionie. Informacja ukazała się w momencie dużej koncentracji marynarki wojennej USA wokół Iranu i gróźb ataku kierowanych przez Donalda Trumpa.

Dwie duże rakiety wojskowe ustawione w pozycji pionowej, widoczne na tle miejskich budynków oraz gór. Przy rakietach widać elementy w barwach narodowych Iranu, a w dolnej części obrazu zgromadzenie ludzi.
Irańskie pociski balistyczne zaprezentowane w TeheranieMorteza NikoubazlAFP

W skrócie

  • Reuters poinformował, że Iran jest bliski zakupu chińskich naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych CM-302.
  • Pozyskanie tej broni może zwiększyć możliwości uderzeniowe Iranu oraz stworzyć zagrożenie dla sił USA w regionie.
  • Negocjacje przyspieszyły po operacji Izraela przeciwko Iranowi, a napięcia między Teheranem a Waszyngtonem narastają.
Reuters w oparciu o informacje sześciu anonimowych źródeł znających szczegół negocjacji poinformował we wtorek, że władze w Teheranie są bliskie zawarcia umowy na pozyskanie chińskich naddźwiękowych przeciwokrętowych pocisków manewrujących CM-302.

Mowa o rakietach mających zasięg około 290 km, zaprojektowanych tak, żeby omijać systemy obrony przeciwrakietowej, dzięki prędkości i niskiemu pułapowi lotu.

- Ich rozmieszczenie znacząco zwiększyłoby zdolności uderzeniowe Iranu i stanowiło zagrożenie dla sił morskich USA w regionie - podała agencja, powołując się na ocenę dwóch ekspertów.

Iran chce pozyskać pociski od Chin. "Całkowita zmiana"

Negocjacje w sprawie zakupu pocisków miały rozpocząć się przed dwoma laty, ale po 12-dniowej operacji Izraela przeciwko Iranowi z czerwca ubiegłego roku, miały znacząco przyspieszyć.

- To całkowita zmiana, jeśli Iran będzie miał naddźwiękowe zdolności do atakowania statków w tym rejonie - powiedział Danny Citrinowicz, były izraelski oficer wywiadu, a obecnie specjalista w think tanku National Security Studies. Dodał, że takie rakiety są "bardzo trudne do przechwycenia".

    Agencja nie dotarła do informacji o liczbie pocisków, jakie ma pozyskać Teheran. - Iran ma umowy wojskowe i bezpieczeństwa ze swoimi sojusznikami, i teraz jest odpowiedni moment, by z nich skorzystać - poinformowało Reutersa źródło z irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

    Chińska delegacja przy ONZ odesłała dziennikarzy proszących o komentarz w tej sprawie do resortów spraw zagranicznych oraz obrony w Pekinie.

    Napięcia na linii Teheran - Waszyngton. USA grożą atakiem

    Temat dotyczący pozyskania przez Iran zaawansowanej broni pojawił się w obliczu napięć między Teheranem a Waszyngtonem. Od tygodni prezydent USA Donald Trump grozi Iranowi interwencją zbrojną.

      Stany Zjednoczone zgromadziły w regionie znaczące siły, w tym dwa lotniskowce. - Jeśli nie uda nam się zawrzeć porozumienia z Iranem, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju i dla jego mieszkańców - ostrzegł w poniedziałek prezydent USA, odnosząc się do amerykańsko-irańskich negocjacji ws. programu nuklearnego.

      Negocjacje USA - Iran

      Po pierwszej rundzie rozmów w Genewie w ubiegłym tygodniu Biały Dom ocenił, że choć przyniosły one niewielkie postępy, to między stronami nadal istnieją duże różnice. Jedną z nich ma być żądanie USA, by Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu, przed czym Teheran dotąd się opierał.

      Trump zapowiedział w zeszłym tygodniu, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnego użycia siły w ciągu 10-15 dni. W poniedziałek Departament Stanu USA zdecydował o częściowej ewakuacji personelu ambasady w Libanie. W piątek sekretarz stanu Marco Rubio ma natomiast odwiedzić Izrael.

