Iran atakuje tuż po zapowiedzi Trumpa. Trzy ofiary śmiertelne w Izraelu

Trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych po uderzeniu irańskiego pocisku balistycznego w blok mieszkalny w mieście Beer Szewa na południu Izraela - poinformował we wtorek rano portal "Times of Israel", powołując się na lekarzy. Do ostrzału doszło tuż po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zawieszenia broni między skonfliktowanymi krajami i postawieniu przez Iran ultimatum.