Izraelska armia informuje we wtorek rano o kolejnej fali rakiet wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela. Jak podaje agencja Reutera, to szósty alert od chwili ogłoszenia przez Donalda Trumpa zawieszenia broni między skonfliktowanymi krajami. "The Jerusalem Post" donosi o co najmniej ośmiu rannych.