W skrócie Iran przeprowadził atak rakietowy na miasto Bet Szemesz w Izraelu, zabijając co najmniej osiem osób i raniąc kolejne 23.

W wyniku ataku Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie trzy osoby zginęły, a 58 zostało rannych, zneutralizowano 152 rakiety i 506 dronów.

Izrael i USA zaatakowały Iran, w wyniku czego zginął ajatollah Ali Chamenei, a Iran odpowiedział atakiem na bazy w Katarze i ZEA.

Według najnowych ustaleń izraelskich służb w irańskim kontruderzeniu w mieście Bet Szemesz zginęło co najmniej osiem osób.

Kolejne 23 są ranne, z czego dwie znajdują się w stanie cieżkim i zagrażającym życiu.

Iran a Izrael. Atak rakietowy w Bet Szemesz

"Times of Israel" dodaje, że na miejscu kontruderzenia Iranu pracują wojskowi, medycy oraz służby ratunkowe. Do Bet Szemsz skierowano także śmigłowiec ratunkowy.

Miejscowość, na co wskazuje "Times of Israel", znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wśród rannych znajduje się czteroletni chłpiec. Ten trafił wraz z grupą pięciu ranncyh osób do centrum medycznego w Szare Zedek. Stan chłopca oraz pozostałych rannych określa się jako średni.

Izraelskie media donoszą także o innych rannych - to m. in. 75-letnia kobieta, która doznała poważnych obrażeń w drodze do schronu. Ciężko ranna jest również 60-latka, która raniona została odłamkiem rakiety.

Iran w stanie wojny. Uderzenie w ZEA i Kuwejt

Mieszkańcy Bet Szemsz to niejedyne ofiary tej wojny. Iran uderzył również w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Według ustaleń mediów, w wyniku ataku zginęły trzy osoby, a 58 zostało rannych.

Władze ZEA wskazują, że ich siły powietrzne wykryły 165 rakiet balistycznych. 152 pociski udało się zneutralizować.

"W sumie wykryto 541 irańskich dronów, z czego 506 zostało przechwyconych i zniszczonych:" - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Obrony ZEA.

Z kolei w Kuwejcie zginęła jedna osoba, a 32 zostały ranne.

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael uderzyły w Iran

W sobotę nad ranem Izrael oraz Stany Zjednoczone, mimo prowadzonych negocjacji, zaatakowały Iran.

Wśród ofiar precyzyjnego uderzenia w Teheranie zginęły najważniejsze osoby w państwie, w tym najwyższy duchowy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei.

W ramach odwetu irańskie wojsko przypuściło atak na ameykańskie bazy na Bliskim Wschodzie - m. in. w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

