Irak: Zestrzelono uzbrojone drony. Zmierzały do amerykańskiej bazy

Obrona powietrzna Iraku zestrzeliła dwa drony obciążone materiałami wybuchowymi. Zbliżały się one do bazy lotniczej Ain al-Asad, w której znajdują się siły amerykańskie - poinformował we wtorek przedstawiciel międzynarodowej koalicji pod dowództwem USA.

Zdjęcie Uzbrojone drony zostały zestrzelone w pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Ain al-Asad / International Coalition/Associated Press / East News