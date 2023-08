Znalezione nietoperze w libereckim szpitalu to karliki malutkie. To pospolity gatunek nietoperza, który lubi odwiedzać mieszkania w ciepłe letnie wieczory.

- Nie mamy pojęcia, dlaczego inwazje nietoperzy są tak intensywne w Libercu. W każdym razie prawdopodobnie dobrze byłoby nie otwierać zbyt często okien w nocy - powiedział Petr Stýblo z Czeskiego Związku Ochrony Przyrody, cytowany przez portal Novinky.

Czechy: Inwazja nietoperzy w szpitalu

W szpitalu w Libercu nietoperze wybrały korytarz oddziału zakaźnego i dermatologicznego. - Były tam stare okna, które były otwarte, nietoperze wlatywały ponadto przez otwór wentylacyjny i nie mogły wrócić tą samą drogą - powiedziała czeskim mediom Veronika Krausová ze stacji Archa, ośrodka ochrony zwierząt, którego pracownicy pomogli w złapaniu nieproszonych gości.

Ratownicy spędzili w czwartek cztery i pół godziny na złapaniu 408 sztuk zwierząt. - Była to zdecydowanie największa liczba sztuk jednocześnie, jaką napotkaliśmy od początku naszej działalności - powiedziała Novinkom Krausova.

Nietoperze w nocy. Lubią ciemność i ciszę

Nowy rekord nie trwał jednak długo. Już następnego dnia stacja Archa została wezwana do łapania nietoperzy w bloku mieszkalnym w Jabloncu nad Nisou.

- Stare mieszkanie seniorki, z meblami z lat 50. i 60. Było ciemno, cicho, nikt tu nie mieszkał. To właśnie przyciąga nietoperze - wyjaśniła Veronika Krausova.

Według wyliczeń ratowników, w mieszkaniu złapano około 600 sztuk. To jednak nie ostateczny bilans - zaplanowano bowiem powrót po kilku dniach, by złapać ewentualne nowe nietoperze.

Według Petra Stybla w niektórych miastach od połowy sierpnia do połowy września regularnie dochodzi do inwazji nietoperzy.

- Nierzadko w nocy do mieszkania wlatuje ponad 200 takich nieproszonych gości. Przyczyna takiego zachowania nie jest do końca jasna. Inwazje mają miejsce w czasie, gdy kolonie macierzyste ulegają rozpadowi. Większość sztuk to niedoświadczone, młode osobniki. Szukają nowych schronień - wyjaśnił.

Nietoperz w mieszkaniu. Ekspert radzi, co robić

Co zrobić, jeśli nietoperz wleci do mieszkania? - Zamknij drzwi do innych pomieszczeń, a w zaatakowanym pokoju otwórz szeroko okna, odsłoń zasłony i zgaś światło - radzi ekspert.

Jak dodał, nietoperze zazwyczaj szybko orientują się, że popełniły błąd i rano odlatują same. - Nie zapomnij zamknąć okien, w tym wentylatorów, na noc przez co najmniej 14 dni. Nietoperze lubią wracać do tych samych miejsc. Możesz zapobiec przedostawaniu się nietoperzy w stu procentach, instalując w oknach siatki przeciw owadom - przekazał.

