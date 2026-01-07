W skrócie Sekretarz stanu USA Marco Rubio uspokajał Kongres, zapewniając, że celem administracji Trumpa jest kupno Grenlandii, a nie jej militarny najazd.

Biały Dom podkreśla, że pozyskanie Grenlandii to priorytet dla bezpieczeństwa narodowego i nie wyklucza żadnych opcji, również użycia siły.

Premier Grenlandii apeluje do USA o powrót do dialogu i respektowanie międzynarodowych zasad.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio miał łagodzić ton wypowiedzi urzędników administracji Donalda Trumpa podczas zamkniętego spotkania z kierownictwem Kongresu, które odbyło się w poniedziałek.

Według "Wall Street Journal" szef dyplomacji USA i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa powiedział, że celem jest odkupienie wyspy od Danii.

USA. Media: Donad Trump planuje kupić Grenlandię

Z kolei według "NYT" Rubio powiedział kongresmenom, że Trump "planuje raczej kupić Grenlandię, niż ją najechać". Przekazał też, że prezydent USA poprosił doradców o nowy plan pozyskania terytorium.

Wypowiedzi Rubio do kongresmenów miały miejsce przed tym, jak we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt wydała oświadczenie, w którym oznajmiła, że użycie siły jest jedną z opcji rozważanych przez prezydenta.

"Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki" - napisała Leavitt w odpowiedzi na pytania mediów na temat ostatnich wypowiedzi Trumpa oraz deklaracji europejskich sojuszników na ten temat.

"Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji dotyczących sposobu realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą Dowódca ma do dyspozycji" - dodała.

Grenlandia apeluje do USA. "Międzynarodowe zasady są podważane"

- Wsparcie europejskich przywódców jest kluczowe, kiedy międzynarodowe zasady są podważane - stwierdził Jens-Frederik Nielsen, premier Grenlandii. Polityk pilnie apeluje do USA, by zmieniły narrację i wróciły do dialogu.

"Stany Zjednoczone powinny dążyć do nawiązania pełnego szacunku dialogu z Grenlandią za pośrednictwem właściwych kanałów dyplomatycznych i politycznych, w oparciu o istniejące porozumienia" - tłumaczył premier Grenlandii.

Polityk podkreślił także rolę Europy w obliczu rosnących napięć wokół wyspy. "Wsparcie europejskich przywódców jest kluczowe w czasie, kiedy międzynarodowe zasady są podważane" - stwierdził.

