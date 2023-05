Intymny problem Londynu. Rozwiązanie jest w Warszawie

Stacje metra, kawiarnie, liczne fast-foody - te miejsca w Londynie pozbawione są toalet, chociaż w Polsce ich obecność to norma. We znaki daje się to zwłaszcza turystom, którzy odwiedzają stolicę Wielkiej Brytanii podczas koronacji Karola III, a później poznają różne dzielnice miasta. Po tym, jak odwiedzają pub albo po prostu dawno nie mieli okazji być w WC, zwiedzanie metropolii staje się kłopotliwe.

Zdjęcie Gdzie znaleźć toaletę? Ten problem spotka każdego w Londynie / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL