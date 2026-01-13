W skrócie Rosyjski ambasador w Armenii został wezwany do MSZ po kontrowersyjnych wypowiedziach Władimira Sołowjowa na temat możliwej interwencji wojskowej.

Armenia wręczyła ambasadorowi Rosji notę protestacyjną, uznając słowa Sołowjowa za naruszenie swojej suwerenności.

Relacje Armenii z Rosją ochładzają się, a kraj coraz bardziej otwiera się na współpracę z Unią Europejską i NATO.

W jednym z ostatnich odcinków autorskiego programu na antenie rosyjskiej, publicznej telewizji Rossija 1, Władimir Sołowjow wraz z prokremlowskimi "ekspertami" komentował działania Stanów Zjednoczonych w Wenezueli.

Jeden z najpopularniejszych rosyjskich propagandystów w swoim monologu stwierdził, że Rosja powinna "zignorować prawo międzynarodowe" i poważnie rozważyć interwencję wojskową w Armenii, a także innych krajach Azji Środkowej, które "powinny znajdować się w rosyjskiej strefie wpływów".

Interwencja wojskowa Rosji w Armenii. Sołowjow nie gryzł się w język

- To, co się dzieje w Armenii, jest dla nas o wiele bardziej bolesne niż to, co dzieje się w Wenezueli. Utrata Armenii to gigantyczny problem - stwierdził.

- Prawo międzynarodowe i porządek międzynarodowy nie mają znaczenia. Skoro dla naszego bezpieczeństwa narodowego musieliśmy przeprowadzić specjalną operację wojskową w Ukrainie, to dlaczego, z tych samych powodów, nie możemy przeprowadzić specjalnej operacji wojskowej w innych częściach naszej strefy wpływów? - dopytywał retorycznie.

Armenia. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ

Na słowa Sołowjowa zareagował resort spraw zagranicznych Armenii. Zdecydowano o pilnym wezwaniu do siedziby MSZ rosyjskiego ambasadora Siergieja Kopyrkina.

Kremlowski dyplomata otrzymał oficjalną notę protestacyjną, w której wyrażono oburzenie słowami propagandysty.

- Ambasador Rosji w Armenii został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wręczono mu notę protestacyjną wyrażającą głębokie oburzenie oświadczeniami wygłoszonymi w telewizji państwowej. Podkreślono, że stanowią one niedopuszczalne naruszenie suwerenności Republiki Armenii, wrogie działanie i rażące naruszenie fundamentalnych zasad przyjaznych stosunków między Armenią a Rosją - poinformowała rzecznik armeńskiej dyplomacji.

Sojusz Rosji i Armenii. Zmiany w polityce zagranicznej Erywania

Oficjalnie Federacja Rosyjska i Armenia od wielu lat znajdują się w bliskim sojuszu. Obydwa kraje współpracują ze sobą w kilku organizacjach międzynarodowych, m.in. OUoBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym).

Sytuacja w ostatnich latach uległa jednak zmianie. Przedstawiciele władz w Erywaniu, ze względu na konflikt z Azerbejdżanem i brak jednoznacznego poparcia ze strony Rosji, coraz częściej wspominają o współpracy z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i NATO.

- Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, przed którymi musieliśmy stanąć w ciągu ostatnich trzech-czterech lat, w Armenii aktywnie dyskutuje się o nowych możliwościach. Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że obejmuje to także ideę członkostwa w UE - mówił w marcu 2024 roku Ararat Mirzojan, minister spraw zagranicznych Armenii.

Niedługo później ten sam polityk stwierdził, że Armenia "zdecydowanie odchodzi od zależności od jednego źródła w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa". Dyplomata wskazał wówczas, że "partnerstwo z Unią Europejską odgrywa znaczącą rolę w tych wysiłkach".

