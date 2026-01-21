W skrócie Siły zbrojne USA przejęły tankowiec Sagitta z floty cieni na Morzu Karaibskim.

Tankowiec Sagitta omijał amerykańską kwarantannę oraz korzystał z zakłócaczy sygnału do ukrycia transportu paliwa.

Dowództwo Południowe USA zatrzymało wcześniej inne jednostki podejrzane o łamanie sankcji dotyczących transportu ropy.

Amerykańskie dowództwo w komunikacie na X podkreśliło, że prowadzone zatrzymania statków mają na celu ochronę wenezuelskich złóż ropy. "Zatrzymanie kolejnego tankowca, który działa wbrew ogłoszonej przez prezydenta Trumpa kwarantannie statków objętych sankcjami na Karaibach, dowodzi naszej determinacji" - zauważono.

Jako drugi powód wejścia na statek Sagitta wskazano troskę o "bezpieczeństwo narodu amerykańskiego". "Operacje te są wspierane pełną mocą przez nasz elitarny zespół połączonych sił wysłany na Karaiby" - dodano.

Dowództwo Południowe USA działa pod kontrolą Departamentu Wojny USA i we współpracy ze Strażą Przybrzeżną, Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego oraz Departamentem Sprawiedliwości.

Tankowiec Sagitta zajęty przez wojska USA. Omijał sankcje na ropę

Z informacji podawanych przez Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy wynika, że tankowiec Sagitta wykorzystywany był m.in. do eksportu rosyjskiej ropy naftowej podczas embarga na paliwa tego kraju. Aby nie zdradzać swojej aktywności, stosował także zakłócacze sygnału.

"Tankowiec zawija do rosyjskich portów, które prowadzą w eksporcie rosyjskiej ropy przez flotę cieni" - podano na stronie War Sanction ukraińskich służb wywiadowczych.

Tankowiec znajduje się na listach sankcyjnych takich państw jak Wielka Brytania, USA, Kanada i Ukraina.

Amerykanie blokują nielegalny transport ropy na Morzu Karaibskim

Przypomnijmy, że 7 stycznia amerykańskie wojska przejęły kontrolę nad dwoma innymi tankowcami, w tym nad jednostką pływającą pod rosyjską banderą Bella 1 (Marinera). Załogi tych statków podejrzewane są o łamanie sankcji na transport paliwa.

Z kolei 9 stycznia USA przejęły tankowiec Olina, który - według bazy informacji żeglugowych Equasis - wpłynął na Morze Karaibskie pod banderą azjatyckiego Timoru Wschodniego. Statek miał kilkukrotnie pojawiać się w pobliżu Wenezueli.

