Interwencja policji na manifestacji w Londynie. 890 osób zatrzymanych

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

890 demonstrantów zostało zatrzymanych przez policję podczas sobotniej manifestacji w Londynie przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Powodem działań służb było jawne poparcie części protestujących dla zdelegalizowanej w Wielkiej Brytanii organizacji Palestine Action.

Zatrzymania podczas protestu w Londynie
Zatrzymania podczas protestu w LondynieWIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Policja w Londynie zatrzymała 890 osób podczas protestu przeciwko wojnie w Strefie Gazy, większość z nich za poparcie zdelegalizowanej Palestine Action.
  • Większość zatrzymanych uwolniono za kaucją, ale osoby odmawiające podania danych pozostają w areszcie.
  • Organizatorzy protestu zarzucają służbom brutalność, a rząd podkreśla surową politykę wobec wspierania organizacji uznanych za terrorystyczne.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przeważającą większość, 857 osób, zatrzymano na mocy prawa antyterrorystycznego za posiadanie transparentu z napisem: "Sprzeciwiam się ludobójstwu. Popieram Palestine Action". Pozostałe 33 osoby zastały zatrzymane pod zarzutem popełnienia innych przestępstw, w tym 17 z nich za napaść na funkcjonariuszy.

Policja poinformowała, że zatrzymani zostali przesłuchani, a ci, których dane udało się potwierdzić, zostali zwolnieni za kaucją. Osoby, które odmówiły podania swoich personaliów lub były już wcześniej zatrzymane pod tym samym zarzutem, przebywają obecnie w areszcie.

Londyn. Do aresztu za transparent z napisem "Palestine Action", interwencja policji na manifestacji

- Przemoc, z jaką mieliśmy do czynienia podczas operacji, była skoordynowana i przeprowadzona przez grupę ludzi, z których wielu nosiło maski, aby ukryć swoją tożsamość, a ich celem było wywołanie jak największych zamieszek - powiedziała zastępczyni komisarza londyńskiej policji Claire Smart.

Organizatorzy protestu oświadczyli, że funkcjonariusze "brutalnie zaatakowali pokojowych demonstrantów, w tym osoby starsze, próbując aresztować ponad tysiąc osób za trzymanie tekturowych transparentów". W ich ocenie sobotnie wydarzenie pokazało, że delegalizacja grupy Palestine Action jest "niemożliwa do wyegzekwowania i stanowi absurdalne marnotrawstwo środków".

Zobacz również:

Protest Palestine Action w Londynie
Świat

Demonstracja w Londynie przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zatrzymano 425 osób

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Sobotni protest w Londynie był kontynuacją akcji, która miała miejsce 9 sierpnia. Wówczas zostały zatrzymane 532 osoby.

    Organizacja propalestyńskich aktywistów zdelegalizowana w Wielkiej Brytanii

    Była minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper broniła decyzji rządu o uznaniu Palestine Action za organizację terrorystyczną, mówiąc, że jej zwolennicy nie są świadomi charakteru tej grupy.

    W niedzielę minister obrony John Healey powiedział w wywiadzie dla stacji Sky News, że spodziewa się, iż nowa ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood będzie "równie surowa" wobec zwolenników Palestine Action.

    Brytyjski rząd 5 lipca, na mocy ustawy o terroryzmie z 2000 r., uznał przynależność do tej grupy lub jej wspieranie za przestępstwo zagrożone karą do 14 lat więźnia. Posłowie podjęli tę decyzję, gdy aktywiści w czerwcu włamali się do bazy RAF Brize Norton i zniszczyli dwa samoloty Voyager, oblewając je czerwoną farbą. Szkody oszacowano na 7 mln funtów. Palestine Action wzięła wówczas odpowiedzialność za ten incydent.

    Zobacz również:

    Kilka państw zapowiedziało uznanie niepodległości Palestyny. MSZ Izraela: Będziemy reagować
    Bliski Wschód

    Chcą uznać niepodległość Palestyny. "Popełnili ogromny błąd"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Śniadanie Rymanowskiego. Dron ze wschodu nad Polską: Bosak atakuje rząd, Szejna odpowiadaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze