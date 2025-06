Interwencja MSZ po artykule we Włoszech. "Element rosyjskiej dezinformacji"

"Placówka w Rzymie interweniowała ws. artykułu w piśmie 'Libero'" - poinformowało w komunikacie polskie MSZ. Tekst pojawił się we włoskim dzienniku w czwartek. Czytamy w nim, że "Warszawa zawsze rościła sobie prawa do zachodniej Ukrainy, zwłaszcza okolic Lwowa". Resort dyplomacji podkreśla, że to "element rosyjskiej dezinformacji".