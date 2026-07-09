W skrócie Rosja i Chiny współpracowały nad unieszkodliwieniem satelitów spółki Starlink poprzez działania dyplomatyczne oraz potencjalne użycie siły.

Z dokumentów wynika, że rozważano cyberataki, fizyczne niszczenie satelitów za pomocą tanich pocisków, rozmieszczanie własnych satelitów oraz wywoływanie zakłóceń elektromagnetycznych.

Rosja i Chiny zacieśniają współpracę wojskową w celu opracowania nowych środków obrony przeciwrakietowej i wymiany technologii - wynika z publikacji.

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Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze "The Intercept", "Le Monde" i "Spiegel" podczas szczytu w Kantonie w listopadzie 2023 r. Rosja i Chiny zacieśniły współpracę wojskową m.in. w celu unieszkodliwienia internetu satelitarnego Starlink.

Starlink jest wykorzystywany przez Ukrainę w wojnie z Rosją. Dostęp do usługi i utrzymanie ok. 30 tys. terminali opłaca polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Spółka należy do miliardera Elona Muska.

Rosja i Chiny chciały zniszczyć Starlink. Dziennikarskie śledztwo

Według ustaleń mediów Moskwa i Pekin miały rozważać różne metody przeciwdziałania działalności Starlink - od zabiegów dyplomatycznych, przez cyberataki, po fizyczne niszczenie satelitów z użyciem specjalnie opracowanych w tym celu tanich pocisków.

Pod uwagę brany był scenariusz wysłania własnych satelitów i lokowania ich na orbicie w taki sposób, aby uniemożliwić rozbudowę infrastruktury Starlinków.

Dokumenty wskazują, że na stole była także opcja wywoływania zakłóceń elektromagnetycznych, które uniemożliwiałyby działanie sprzętu.

Media: Internet satelitarny Muska na celowniku Moskwy i Pekinu

Obok prób sabotażu rozbudowy Starlinków zacieśnianie współpracy wojskowej Chin i Rosji miało koncentrować się na opracowaniu nowego rodzaju środków obrony. Dokumenty, do których dotarli dziennikarze, wskazują na nowoczesne systemy chroniące przed rakietami balistycznymi i pociskami hipersonicznymi.

Nie jest jasne, jaki jest obecny stan prac i czy są one kontynuowane. Elon Musk i kierownictwo spółki nie odpowiedziało na prośby o komentarz.

Dziennikarze podkreślają, że Rosja i Chiny mogą wykorzystywać wzajemnie swoje przewagi, niwelując ograniczenia. Chodzi o wymianę rosyjskiego doświadczenia bojowego na chińską wysoką technologię, m.in. procesory, do których ze względu na sankcje Rosja nie ma dostępu.

Według ustaleń kolejny, szósty rosyjsko-chiński szczyt ma się odbyć pod koniec 2026 r. w Petersburgu.

Źródła: "The Intercept", "Le Monde", "Der Spiegel"





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