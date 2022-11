Inflacja dotarła w Alpy. Mniej śniegu i wolniejsze wyciągi

Inflacja i rosnące ceny energii uderzają we wszystkich - także w ośrodki narciarskie, które przygotowują się do sezonu. Menedżerowie we Francji postanowili wprowadzić zmiany, dzięki którym zaoszczędziliby na zużyciu energii, a odwiedzający nie odczuliby skutków kryzysu. I tak wyciągi pojadą wolniej, a produkcja sztucznego śniegu będzie ograniczona.

Zdjęcie Wyciąg krzesełkowy w Chamonix, zdj. ilustracyjne / JEAN-PIERRE CLATOT / AFP / AFP