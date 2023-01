Brutalny incydent miał miejsce w sobotę w indonezyjskiej prowincji Celebes Środkowy. W zakładzie metalurgicznym PT Gunbuster Nickel Industry doszło do zamieszek, które doprowadziły do śmierci dwóch osób. W starciach zginęli robotnik z Indonezji oraz 30-letni obywatel Chin, należący do kadry zarządzającej.

- Robotnicy wdarli się na teren zakładu. Ochrona próbowała ich powstrzymać, ale wysiłki spełzły na niczym. Pracownicy zaczęli podpalać samochody i niszczyć maszyny. Doszło do starć między robotnikami, a próbującym ich powstrzymać personelem - relacjonuje rzecznik policji Celebesu Środkowego Didik Supranoto.

Reklama

Indonezja: Nagrania z zamieszek obiegły sieć

W sumie policjanci zatrzymali 71 osób. 17 z nich usłyszało zarzut wandalizmu. Szef indonezyjskiej policji Listyo Sigit Prabowo podkreślił, że w celu opanowania sytuacji, na miejsce wysłano 500 funkcjonariuszy. - Apeluję, aby lokalna społeczność, pracownicy oraz personel huty byli odporni na różnego rodzaju prowokacje - podkreślił na konferencji prasowej.