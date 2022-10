Meczet znajduje się w kompleksie budynków należących do Centrum Islamskiego w podokręgu Koja - poinformował serwis Jakarta Globe.

Świątynia stanęła w płomieniach po południu. Na miejsce wezwano dziesięć wozów strażackich. Około godziny 15 zawaliła się kopuła meczetu.

Pożar meczetu w Indonezji. Nikt nie został ranny

Jak poinformowała policja, nikt nie został ranny. Funkcjonariusze natychmiast wszczęli dochodzenie w sprawie pożaru. Śledczy uważają, że został spowodowany przez iskry lecące z palnika. Na dachu prowadzono bowiem prace renowacyjne.

Przesłuchano czterech pracowników firmy zajmującej się pracami - przekazał serwis Tempo.co. Według policji, robotnicy próbowali ugasić pożar za pomocą gaśnicy, ale ogień za szybko się rozprzestrzeniał.

Indonezja to kraj o największej liczbie muzułmanów. Większość populacji, co najmniej 200 milionów ludzi, to muzułmanie.