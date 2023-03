Indonezja deportuje Rosjanina. Zrobił sobie nagie zdjęcia na świętej górze

Oprac.: Marta Stępień Świat

Rosyjski turysta imieniem Jurij ma zostać deportowany z Indonezji za rozebranie się na szczycie świętej góry Agung na Bali. Zdjęcia mężczyzny pozującego ze spodniami wokół kostek trafiły do sieci. Jurij przeprosił, lecz będzie miał zakaz ponownego wjazdu do Indonezji przez co najmniej sześć miesięcy.

Zdjęcie Indonezja podjęła decyzję o deportacji Rosjanina, który zrobił sobie nagie zdjęcie na świętej górze Agung / Johannes P. Christo/Anadolu Agency / AFP