Indyjska opozycja określiła działania władz mianem cenzury. "Prawda (...) ma paskudny zwyczaj wychodzenia na wierzch. Żadne zakazy, opresja i zastraszanie ludzi nie powstrzymają prawdy od wyjścia na jaw" - powiedział Rahul Gandhi, szef Indyjskiego Kongresu Narodowego (INC), największej partii opozycyjnej.

Prawicowy rząd Modiego skrytykowała organizacja Human Rights Watch, zarzucając mu próby wywierania nacisków na niezależne instytucje i stworzenie kultury bezkarności, w której zwolennicy rządzącej partii prześladują liczące blisko 300 mln osób mniejszości religijne.

Zdjęcie Premier Indii Narendra Modi / RAJESH MEHTA/The Times of India / AFP

Minister skazana i uniewinniona

Krajowe dochodzenia w sprawie zajść z Gudźaratu toczyły się przez wiele lat, a temat zamieszek regularnie wracał na czołówki serwisów informacyjnych.

Liczne śledztwa wykazały, że w planowaniu ataków z 2002 roku aktywny udział brali politycy BJP oraz działacze powiązanych z nią ultranacjonalistycznych grup - oprócz VHP także tzw. Brygad Hanumana oraz faszyzującej Narodowej Organizacji Ochotników (RSS), której członkiem był w młodości sam premier Modi.

Ustalono, że osoby biorące udział w napaściach miały dostęp do rządowych list wyborczych, co pomogło im w odnalezieniu domów należących do muzułmanów.

Postępowania przeciwko oskarżonym toczyły się wśród wątpliwości co do bezstronności sędziów i oskarżeń o zastraszanie oraz przekupywanie świadków. Za kraty trafiło ostatecznie kilkaset osób.

Najwyższą rangą skazaną była stanowa minister i bliska współpracowniczka Narendry Modiego, Maya Kodnani. Dziesięć lat po krwawych wydarzeniach polityk usłyszała wyrok 28 lat więzienia za to, że - jak zeznali świadkowie - osobiście wzywała tłum do zabijania muzułmanów i dostarczała broni uczestnikom zamieszek.

Zdjęcie W pożarze pociągu w 2002 roku zginęło 58 hinduskich pielgrzymów / AFP

Modi, który wielokrotnie zaprzeczał oskarżeniom, jakoby zwlekał z tłumieniem przemocy, przez wiele lat miał zakaz wjazdu do USA, Wielkiej Brytanii i niektórych krajów europejskich i był objęty dyplomatycznym bojkotem. Z czarnej listy usunięto go dopiero, gdy stało się jasne, że może zostać premierem ponad miliardowego kraju.

W 2014 roku - dwa miesiące po tym, jak Modi faktycznie zasiadł na fotelu szefa rządu - sąd najwyższy stanu Gudźarat zgodził się na zwolnienie Mayi Kodnani z więzienia, a cztery lata później oczyścił ją z zarzutów. Babu Bajrangi - działacz skrajnie prawicowej organizacji skazany na dożywocie za zaplanowanie jednej z masakr - wyszedł na wolność z powodu złego stanu zdrowia. Wielu innym skazanym za udział w zamieszkach znacznie skrócono wyroki.

Światowe media i organizacje broniące praw człowieka zwracają uwagę, że odkąd BJP przejęła władzę, odnotowano znaczny wzrost liczby przestępstw motywowanych nienawiścią religijną. Ofiarami ataków najczęściej padają indyjscy muzułmanie i chrześcijanie.

Z Bangkoku dla Interii Tomasz Augustyniak