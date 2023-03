56-letni Naseem Qureshi padł ofiarą linczu przez co najmniej 20 osób. Sprzedaż i spożycie wołowiny jest ograniczone przez lokalne władze w niektórych częściach kraju - podała Al Jazeera.

Mimo interwencji funkcjonariuszy mężczyzna zmarł na początku tego tygodnia, w drodze do szpitala.

We wschodnim stanie Bihar aresztowano trzech mężczyzn w związku ze śmiercią muzułmanina.

Święte zwierzęta w hinduizmie

Krowy są uznawane za święte w hinduizmie i często dochodzi do ataków na osoby oskarżane o zabijanie ich dla mięsa lub skóry, głównie na ludzi z mniejszości muzułmańskiej lub z niższych szczebli tradycyjnego indyjskiego systemu kastowego.

Samozwańcze grupy hinduskich strażników krów domagają się całkowitego zakazu uboju krów w całych Indiach. Doszło do sytuacji, w której same zaczęły wymierzać kary, odkąd w 2014 r. do władzy doszedł hinduski nacjonalistyczny rząd premiera Narendry Modiego.

Bihar - gdzie doszło do tragedii - to stan w północno-wschodnich Indiach ze stolicą w Patnie. Od północy graniczy z Nepalem, na zachodzie ze stanem Uttar Pradesh, Jharkhand na południu i Bengalem Zachodnim na wschodzie. Jest to trzeci stan pod względem ludności w tym kraju.