Młode to dzieci Siyaya i Freddiego, gepardów sprowadzonych we wrześniu z Namibii do indyjskiego Parku Narodowego Kuno w środkowym stanie Madhya Pradesh - informuje CNN.

Premier Indii: Wspaniała wiadomość

Na Twitterze minister środowiska Bhupender Yadav nazwał narodziny gepardów "doniosłym wydarzeniem w naszej historii ochrony dzikiej przyrody".