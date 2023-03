Kubek bez pokrywki z kawą tuż obok urządzeń do sterowania samolotem. Do tego serwetka z ciastkiem oraz drugi taki sam przysmak w dłoni pilota - to opis zdjęcia, które od kilku dni rozchodzi się nie tylko w indyjskim internecie, wywołując oburzenie.

Fotografię wykonano w kokpicie maszyny należącej do tanich linii lotniczych SpiceJet. Wskazuje na to logo przewoźnika wydrukowane na kubku. Piloci zajadali się tradycyjnym przysmakiem jadanymi podczas hinduskiego festiwalu Holi, który w tym roku przypadł na 8 marca.