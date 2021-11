Do kraju będą mogły wjechać osoby w pełni zaszczepione i posiadające nie starszy niż 72-godzinny negatywny test na obecność koronawirusa. W trakcie pobytu turyści będą musieli również przestrzegać obowiązujących w kraju zasad związanych z pandemią COVID-19.



Nie wszyscy muszą robić testy

Podróżni przybywający z krajów posiadających z Indiami umowy o wzajemnym uznawaniu certyfikatów potwierdzających odbycie szczepienia nie będą musieli przejść kolejnego testu na obecność koronawirusa na lotnisku. Według danych ministerstwa zdrowia Indii wśród 99 krajów, z którymi zawarto umowę, znajduje się również Polska.



Osoby niezaszczepione lub zaszczepione jedynie częściowo będą musiały odbyć test na obecność COVID-19 na lotnisku. Po opuszczeniu lotniska będą zobowiązani do odbycia tygodniowej kwarantanny, po której koniecznie będzie przeprowadzenie kolejnego testu.

Indie w październiku otworzyły się na w pełni zaszczepionych turystów korzystających z lotów czarterowych, w poniedziałek złagodzenie turystycznych obostrzeń objęło turystów korzystających z regularnych lotów komercyjnych - przypomniała telewizja Al-Dżazira.

Darmowe wizy turystyczne

By zachęcić podróżnych, rząd Indii zaplanował na marzec wydanie 500 tys. darmowych wiz. "Pandemia zdewastowała turystykę kraju, ale wierzę, że wszystko wróci do normy, gdy do Indii powrócą turyści" - powiedziała Al-Dżazirze Jyoti Mayal, prezydent stowarzyszenia agencji turystycznych w Indiach.

W 2020 roku Indie odwiedziło mniej niż trzy miliony turystów zagranicznych, co przedstawia 75 proc. spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym sektor turystyczny przyniósł krajowi dochód w wysokości 30 mld dol.

Z 35 mln zanotowanych przypadków zakażeń Indie są drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Zgodnie z danymi ministerstwa zdrowia w Indiach aktywnych jest obecnie nieco ponad 130 tys. przypadków zachorowań na COVID-19, najmniej od 17 miesięcy.

38 proc. dorosłej populacji kraju przyjęło wszystkie wymagane dawki szczepionki. Rząd federalny Indii rozpoczął kampanię wizyt domowych mających zachęcić obywateli kraju do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19



