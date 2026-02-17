W skrócie Indie rozważają wprowadzenie ograniczeń wiekowych na platformach społecznościowych.

Australijczycy poniżej 16. roku życia od grudnia 2025 nie mogą używać mediów społecznościowych, a podobne regulacje rozważają Francja, Hiszpania, Belgia, Niemcy i Komisja Europejska.

W Polsce 90,7 proc. badanych dostrzega potrzebę zmian prawnych dotyczących dostępu użytkowników do mediów społecznościowych.

- Obecnie prowadzimy rozmowę na temat zwalczania deepfake'ów, ograniczeń wiekowych na różnych platformach społecznościowych i jak do tego właściwie podejść - powiedział Ashwini Vaishnaw na AI Impact Summit 2026.

Indie rozważają ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych

Podczas międzynarodowego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji Vaishnaw zwracał uwagę, że wraz z rozwojem nowych technologii wzrasta zagrożenie dla jej użytkowników. Jak podkreślał, treści udostępniane w mediach społecznościowych mogą niekorzystnie wpływać na dzieci.

Minister - cytowany przez lokalne media - poinformował o rozmowach prowadzonych między Indiami a przedstawicielami wielkich platform medialnych. Według niego każda firma - czy to Netflix, YouTube, Meta (właściciel m.in. Facebooka i Instagrama), czy X - musi przestrzegać regulacji prawnych Indii.

- Myślę, że potrzebujemy znacznie silniejszych regulacji dotyczących deepfake'ów. To problem, który narasta z dnia na dzień. Z pewnością istnieje potrzeba ochrony naszych dzieci i społeczeństwa przed tymi szkodami - powtarzał Vaishnaw.

Powołana w indyjskim parlamencie komisja miała przeanalizować tę kwestię, ale nie wydała jeszcze wiążącej decyzji. Vaishnaw zauważył jednak, że ograniczenia wiekowe na platformach społecznościowych "zostały zaakceptowane przez wiele krajów".

Zakaz korzystania z social mediów dla dzieci i młodzieży. Kolejne kraje szykują zmiany

W ostatnim czasie na wprowadzenie ograniczeń wiekowych w dostępie do mediów społecznościowych zdecydowała się Australia. Od grudnia 2025 roku platformy takie jak TikTok czy Instagram nie mogą być użytkowane przez Australijczyków poniżej 16. roku życia.

Krok w kierunku zakazania przeglądania tych mediów wykonała także Francja, jednak bez konsekwencji legislacyjnych. Pod koniec stycznia Zgromadzenie Narodowe poparło zakaz rejestracji kont w tychże platformach dla osób poniżej 15. roku życia. Prezydent Emmanuel Macron oczekuje, że regulację uda się wprowadzić do września.

Podobne plany mają Hiszpania, Belgia i Niemcy. Także w Komisji Europejskiej trwają dyskusje na temat ogólnounijnego ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych.

Dostęp do mediów społecznościowych w Polsce. Potrzebne regulacje?

Co zrobi Polska? Według badania CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej" - prowadzonego 9-11 lutego - łącznie 90,7 proc. pytanych Polaków wskazało na potrzebę zmiany prawa w tej kwestii. Za wyznaczeniem minimalnego wieku (minimum 15 lat) pozwalającego na korzystanie z mediów społecznościowych opowiedziało się 35,5 proc. badanych.

Do końca lutego posłowie Koalicji Obywatelskiej mają przedstawić projekt zmian w tej kwestii.

Źródła: AFP, The Times of India, Rediff, BBC

