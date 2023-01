Indie: Dzieci zgwałciły niepełnosprawną dziewczynkę. Wideo wrzucili do sieci

Świat Gwałciciel na wolności. Brytyjczycy publikują wizerunek

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na policję w piątek. Dziewczynka, której danych nie podano do publicznej wiadomości przekazała funkcjonariuszom, że do ataku doszło w publicznej toalecie.

"Oskarżeni mieli siłą wejść zaciągnąć ją do kabiny, a następnie zgwałcili ofiarę nagrywając napaść telefonami. Materiał wideo umieścili w mediach społecznościowych" - przekazał oficer policji w Ghatkopar w rozmowie z "Times of India".

Gwałt w Indiach. Brat ofiary trafił na nagranie

Na drastyczne nagranie w sieci trafił brat pokrzywdzonej, który o sprawie powiadomił rodzinę.

W niedzielę policja poinformowała o zatrzymaniu trzech nieletnich sprawców pod zarzutem gwałtu i napaści seksualnej. Napastnicy zostali tymczasowo osadzeni w zakładzie poprawczym.

Gwałt co 16 minut - to zaniżona statystyka

Według statystyk prowadzonych przez Krajowe Biuro Rejestrów Zbrodni (NCRB) w 2021 r. w Indiach dochodziło średnio do 86 gwałtów dziennie. Oznacza to, że zdarzały się one co 16 minut. Z kolei w ciągu godziny zgłaszanych było 49 przestępstw wobec kobiet - m.in. zabójstw, dotkliwych pobić i molestowania.

W 89 proc. przypadków gwałtów na kobietach dokonywały osoby znane wcześniej ofierze. 10 proc. zbrodni dotyczyło kobiet poniżej 18 roku życia.

Należy pamiętać, że większość przypadków wykorzystywania seksualnego w Indiach nie jest zgłaszana władzom. Statystyka, na której opiera się NCRB nie uwzględnia też prób dokonania gwałtu, które stanowią osobną kategorię.