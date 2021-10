Świat Indie: Syn ministra miał wjechać w protestujących rolników. Nie żyje osiem osób

Dziennik "The Hindustan Times" podaje, że ciało dziewczynki zostało znalezione w zeszły poniedziałek. Dziecko miało wyraźne ślady po uderzeniach na głowie i klatce piersiowej.

- Trzech małoletnich zabrało dziewczynkę do kamieniołomu i tam próbowali ją molestować. Kiedy zaczęła się opierać, dwóch z nich pobiło ją przy pomocy kamienia, co doprowadziło do jej śmierci. Następnie przenieśli jej ciało do toalety - przekazał oficer Mrinmoy Das z lokalnej policji.



Do zatrzymania chłopców doszło w ostatnią środę. Dwóch 11-latków to odpowiednio syn i siostrzeniec pracownika firmy ochroniarskiej, która nadzorowała kamieniołom. Z kolei 8-latek mieszkał niedaleko domu ofiary. Wszyscy zostali osadzeni w zakładzie poprawczym dla nieletnich w Jorhacie, gdzie czekają na proces. W Indiach wiek odpowiedzialności karnej wynosi 7 lat.



W sprawie zatrzymano również rodzica jednego z dzieci. Według policji dorosły starał się niszczyć dowody i zacierać ślady zbrodni.



Obejście zakazu

Śledztwo wykazało, że ochroniarz doglądający kamieniołomu kupił swojemu 11-letniemu synowi smartfon do nauki zdalnej. Jednak chłopiec i jego koledzy wykorzystywali urządzenie do oglądania filmów pornograficznych. Dzieci były na tyle zafascynowane oglądanymi scenami, że zaczęły molestować swoje koleżanki.



"Daily Mail" przytacza dane serwisu pornograficznego Pornhub.com. Wynika z nich, że Indie w latach 2017-2018 były trzecim co do wielkości konsumentem treści pornograficznych na świecie. Pod koniec 2018 r. rząd Indii zablokował serwis i 800 innych stron pornograficznych.



Eksperci wskazują jednak, że zakaz może zostać ominięty przez wykorzystanie sieci VPN pozwalającej na zmianę swojej sieciowej lokalizacji. Według danych listy Top10VPN tylko w listopadzie 2019, liczba pobrań aplikacji VPN wzrosła w Indiach o 405 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.

"Dzieci muszą mieć czas"

Powszechny i niekontrolowany dostęp do nieodpowiednich treści wpływa negatywnie na najmłodszych.



- Dzieci muszą mieć czas na nauczenie się krytycznej oceny otrzymywanych komunikatów i rozumieć ich motywy. Co najważniejsze - muszą nauczyć się odróżniać prawdę od fikcji - skomentował dr Samir Parikh, dyrektor oddziału zdrowia psychicznego i nauk behawioralnych w szpitalu Fortis w Dehli.



Z kolei Dr Sameer Malhorta ze szpitala Max Super Speciality w Dehli wskazał, że nadmierne oglądanie pornografii przez dzieci może doprowadzić do rozwinięcia się u nich niepożądanych i niebezpiecznych zachowań.



- Dostosowana do wieku edukacja seksualna może pomóc w zapobieganiu ryzykownym zachowaniom. To sposób na poradzenie sobie z mitami dotyczącymi seksualności - przekazał dr Malhorta.