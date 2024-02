Wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow udostępnił w niedzielę w mediach społecznościowych zdjęcia rozsypanego zboża. Na zdjęciach widać 160 ton zniszczonego ukraińskiego zboża . Zboże jechało tranzytem do portu w Gdańsku , a stamtąd do innych krajów.

W swoim wpisie Ołeksandr Kubrakow pytał także: "Jak długo rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm? Po raz kolejny wszystkie te produkty rolne są przewożone w zapieczętowanych wagonach i przewożone tranzytem do innych krajów. My ściśle przestrzegamy prawa. A wy?".

Również w niedzielę do sprawy odniósł się Wołodymyr Zełenski. - Ja nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi - przyznał, po czym podkreślił, że tego typu historie są wykorzystywane przez rosyjską propagandę. - Bardzo niedobrze, że gramy po ich stronie takimi faktami - mówił prezydent Ukrainy. Dodał też, że sprawą powinien zająć się polski rząd. - Jest nowy premier. Ja nie mówię mu, co ma robić w swoim państwie. Ale to nie jest normalne, żeby czwarty raz wysypywać zboże - podkreślił Zełenski.