Incydenty dronowe nad Finlandią. Ukraina bije się w pierś, wydali komunikat
Ukraina przeprosiła Finlandię za incydent, w wyniku którego w okolicach miasta Kouvola spadły drony - przekazał rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kijów zaprzeczył, jakoby ukraińskie drony zostały skierowane celowo. Przyczyną ma być zakłócanie komunikacji z bezzałogowcami przez Rosję.
W skrócie
- Możemy z całą stanowczością stwierdzić, że w żadnym przypadku ukraińskie drony nie zostały skierowane w stronę Finlandii. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zboczenie z kursu przez rosyjskie systemy walki elektronicznej - powiedział rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozmowie z Europejską Prawdą.
- Przeprosiliśmy już stronę fińską za ten incydent - podkreślił Heorhij Tychyj.
Ukraińskie drony w Finlandii. Kijów przeprasza rząd w Helsinkach
Do naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej doszło w niedzielę rano. Szczątki dronów fińskie służby odnalazły w okolicach miasta Kouvola, ok. 125 km na północny wschód od Helsinek.
Fińskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w odpowiedzi na naruszenie siły powietrzne przeprowadziły misję rozpoznawczą. Zapadła decyzja m.in. o poderwaniu myśliwca F/A-18 Hornet.
- To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę - skomentował incydent premier Finlandii Petteri Orpo w programie radia Yle. We wtorek w sprawie incydentu zbierze się nadzwyczajne posiedzenie komisji obrony fińskiego parlamentu.
Ukraińcy mierzą w obwód królewiecki i porty Petersburga. Incydenty w krajach bałtyckich
Fińskie służby ustaliły, że drony, które spadły pod miastem Kouvola to ukraińskie An-196. To, że znalazły się setki kilometrów od Ukrainy, mogło być efektem ukraińskiego ostrzału obwodu królewieckiego oraz portów naftowych w okolicach Petersburga.
Rzecznik ukraińskiego MSZ zapewnił, że Kijów ściśle współpracuje z rządem w Helsinkach nad wyjaśnieniem incydentu i przekazuje wszelkie niezbędne informacje. - Obie strony zgodziły się, że przyczyną jest rosyjska agresja na Ukrainę - przekazał Tychyj.
W wyniku ukraińskich ataków dronowych na rosyjskie cele nad Zatoką Fińska w ostatnich dniach doszło także do naruszeń przestrzeni powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii.
Źródło: Europejska Prawda