Incydenty dronowe nad Finlandią. Ukraina bije się w pierś, wydali komunikat

W skrócie Ukraina przeprosiła Finlandię za incydent z dronami, które w niedzielę spadły w okolicach miasta Kouvola.

Rzecznik ukraińskiego MSZ zapewnił, że drony nie zostały umyślnie skierowane w stronę Finlandii oraz przekazał, że obie strony zgodziły się, że przyczyną incydentu była rosyjska agresja.

Ustalono, że drony to ukraińskie An-196, a przyczyną zboczenia z kursu miały być działania rosyjskich systemów walki elektronicznej; podobne naruszenia wystąpiły także na Litwie, Łotwie i w Estonii.

- Możemy z całą stanowczością stwierdzić, że w żadnym przypadku ukraińskie drony nie zostały skierowane w stronę Finlandii. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zboczenie z kursu przez rosyjskie systemy walki elektronicznej - powiedział rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozmowie z Europejską Prawdą.

- Przeprosiliśmy już stronę fińską za ten incydent - podkreślił Heorhij Tychyj.

Ukraińskie drony w Finlandii. Kijów przeprasza rząd w Helsinkach

Do naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej doszło w niedzielę rano. Szczątki dronów fińskie służby odnalazły w okolicach miasta Kouvola, ok. 125 km na północny wschód od Helsinek.

Fińskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w odpowiedzi na naruszenie siły powietrzne przeprowadziły misję rozpoznawczą. Zapadła decyzja m.in. o poderwaniu myśliwca F/A-18 Hornet.

- To naruszenie terytorium traktujemy bardzo poważnie, badamy sprawę - skomentował incydent premier Finlandii Petteri Orpo w programie radia Yle. We wtorek w sprawie incydentu zbierze się nadzwyczajne posiedzenie komisji obrony fińskiego parlamentu.

Ukraińcy mierzą w obwód królewiecki i porty Petersburga. Incydenty w krajach bałtyckich

Fińskie służby ustaliły, że drony, które spadły pod miastem Kouvola to ukraińskie An-196. To, że znalazły się setki kilometrów od Ukrainy, mogło być efektem ukraińskiego ostrzału obwodu królewieckiego oraz portów naftowych w okolicach Petersburga.

Rzecznik ukraińskiego MSZ zapewnił, że Kijów ściśle współpracuje z rządem w Helsinkach nad wyjaśnieniem incydentu i przekazuje wszelkie niezbędne informacje. - Obie strony zgodziły się, że przyczyną jest rosyjska agresja na Ukrainę - przekazał Tychyj.

W wyniku ukraińskich ataków dronowych na rosyjskie cele nad Zatoką Fińska w ostatnich dniach doszło także do naruszeń przestrzeni powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii.

Źródło: Europejska Prawda

