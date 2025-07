Prezydent Czeczenii tegoroczne wakacje postanowił spędzić w znanym tureckim kurorcie Bodrum . Jak donoszą jednak lokalne media, błogi wypoczynek przerwał mu niebezpieczny incydent, do którego doszło w czwartek 24 lipca w godzinach popołudniowych. Kadyrow kąpał się w Morzu Egejskim, gdy niespodziewanie zaczął tonąć.

Pomocy będącemu w opałach Kadyrowowi udzielili pracownicy pobliskiego ośrodka, którzy to zawiadomili o zdarzeniu także medyków. Czeczeński bojownik został przewieziony karetką do prywatnego szpitala. Stan bliskiego niegdyś sojusznika Putina jest podobno stabilny i nie zagraża jego życiu.

Od jakiegoś czasu głośno jest o problemach zdrowotnych Ramzana Kadyrowa . "Nowaja gazieta" rok temu wskazywała na poważne kłopoty czeczeńskiego przywódcy, które miały być wynikiem dolegliwości dręczących go od wielu lat.

Nieoficjalnie mówi się, że w 2019 r. u Kadyrowa zdiagnozowana została martwica trzustki, która jest nieuleczalna. Wiosną 2025 r. rozmówcy wspomnianej redakcji poinformowali, że bojownik przestał opuszczać republikę i prawie cały czas przebywa w klinice Aimed w Groznym. To ponoć skłoniło go do myślenia o przekazaniu władzy członkom rodziny i rozdzielenia majątku. Na swojego następcę wybrał trzeciego syna Adama, który w listopadzie skończy 18 lat.